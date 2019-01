Stiri pe aceeasi tema

- IGSU a anuntat ca a dispus dislocarea in Ialomita a 16 containere de mare capacitate generatoare de curent electric pentru asigurarea necesitatilor populatiei din zonele afectate de vremea nefavorabila, avand in vedere ca in acest judet s-au inregistrat avarii importante la reteaua de alimentare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat, luni, informarea si avertizarea meteorologica emise anterior. Meteorologii au extins atentionarea cod galben de vant pentru 27 de judete, anuntand la munte viteze ale vantului de pana la 120 de kilometri pe ora. Incepand de luni, ora 14, pana miercuri…

- Un numar de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete, in perioada 4 – 11 ianuarie 2019, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate la sfarșitul saptamanii trecute pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica, anunța Agerpres.…

- O flota de 300 de mașini Renault MASTER sunt livrate catre Inspectoratului General pentru Situații de Urgența Vehiculele au fost modificate conform cerințele IGSU si fac parte din Programul POIM 2014 – 2020 care are ca scop o imbunatațire a serviciilor acordate. In aceasta saptamana Renault Commercial…

- Primele 300 de ambulante, achizitionate prin Programul POIM 2014 – 2020, vor fi livrate incepand de marti, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) , precizand ca prin acest proiect vor fi cumparate peste 1.300 de ambulante. „In vederea cresterii capacitatii de reactie si raspuns in cazul…

- Telefoane interzise in Romania! ANCOM anunța amenzi de 5.000 de lei. “In ultimii ani ne-am confruntat cu un adevarat fenomen in ceea ce privește interferentele provocate de telefoanele fixe wireless fara marcaj CE de tip DECT 6.0 care afecteaza funcționarea serviciilor de comunicații electronice, in…

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice caracterizate prin ninsoare moderata și vant puternic, in cursul nopții nu au fost inregistrate victime sau alte situații grave care sa puna in pericol comunitațile.Pe fondul temperaturilor scazute și precipitațiilor, in ultimele 24 de ore, s-au…

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna, joi, in judetul Vrancea, dupa ce a nins timp de mai multe ore in zona Parcului Natural Putna, pe DN 2D, in zona localitatii Gresu, carosabilul fiind acoperit cu un strat subtire de zapada.