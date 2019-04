Cum se descurca Anca Serea cu problemele de sanatate Cum se descurca Anca Serea cu problemele de sanatate Anca Serea este admirata de un public numeros, insa putini stiu ca, in spatele activitatii sale profesionale si al imaginii publice impecabile, sta o problema de sanatate care nu ii da pace de ani buni. Conform spuselor vedetei, este vorba de o anemie severa, o lipsa de fier, care ii provoaca stari de rau atunci cand nici nu se asteapta. Situatia este si mai complicata in conditiile in care trebuie sa aiba grija de cei cinci copii ai sai si de cariera sa profesionala in paralel. Anca a urmat un tratament medical care a atenuat aceste probleme,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

