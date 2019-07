Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a artistului Mihai Constinescu se agraveaza, susține surse medicale citate de Romania TV. Cantarețul ar avea metastaze in tot corpul sau, lucru care ingreuneaza mult recuperarea acestuia.Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost dus la Spitalul Floreasca…

- Santierul Naval Orsova (simbol bursier SNO) a castigat, dupa noua ani, procesul cu firma Veka Shipbuilding BV din Olanda, aflat pe pe rolul Curtii de arbitraj de la Rotterdam, companie care nu platise constructia a doua nave costiere, in baza unor contracte semnate in 2010.Citește și: Demisie…

- IKEA, retailerul suedez de mobila si decoratiuni interioare, va deschide pe 24 iunie magazinul Pallady, al doilea din Romania si cel mai mare din Sud-Estul Europei, valoarea totala a investitiei fiind de aproape 90 de milioane de euro, conform unui comunicat remis AGERPRES. "Dupa progresele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Braila, ca va sesiza Avocatul Poporului, daca ordonanța care prevede modificarea legislației electorale va fi adoptata in forma lansata in dezbatere publica. El susține ca adoptarea acestei OUG ”poate sa imbrace” și forma unei infracțiuni comisa…

- Angajamentul Uniunii Europene este in continuare la fel de ferm pentru protejarea patrimoniului cultural si pentru crearea celor mai potrivite instrumente pentru ocrotirea acestei valori - este una dintre concluziile conferintei "Patrimoniul european: experiente comune si particularitati regionale",…

- Povestea companiei in Romania incepe in 2011, cand aceasta porneste in Oradea productia de materiale textile. Mai exact, fabricatia huselor pentru saltele. Compania si-a inceput activitatea la Oradea cu doi angajati si patru masini de tricotat, pentru ca azi Lava Textiles din Oradea…