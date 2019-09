Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Seicaru, Ducu Bertzi si Victor Socaciu au explicat, in exclusivitate pentru DC NEWS, cum au ajuns sa formeze un trio pe scenele din toata tara, in conditiile in care in ultimii ani cei trei au fost mai cunoscuti pentru carierele solo.

- Prin decizia de a lasa, temporar, muzica pentru deputație, Ion Dolanescu și Irina Loghin le-au netezit drumul altor muzicieni care s-au simțit atrași de lumea politica și de statutul apecial de “aleși ai poporului”. Iata cațiva dintre cantareții care au facut cariera in Parlament ori in administrația…

- Hara, Celelalte Cuvinte, Ducu Bertzi, Victor Socaciu si alti artisti vor urca pe scena din Padurea Dumbrava, sambata si duminica, in cadrul Festivalului "Sibiul de Odinioara", informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Cea de a VI-a editie a evenimentului 'Sibiul de Odinioara'…

- Cea de a VI-a ediție a evenimentului ’’Sibiul de Odinioara’’, are loc in 17 și 18 august in locația devenita deja tradiționala, in Padurea Dumbrava – Camping și, de aceasta data, aduce pe langa concertele cu Onenightstand, RIFF, Hara, Celelalte Cuvinte, Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Emeric Imre și Cristian…

- Cea de a treia editie a Folk Fest Remember Costinesti se desfasoara in zilele de 17 si 18 august 2019, la Teatrul de Vara din statiune. Vor urca pe scena: Mircea Vintila, Ducu Bertzi amp; Friends, Vasile Seicaru, Adi Bezna, Alina Manole, Trupa Spam, After Party: Folk amp; Rock Company 17 august ; Semnal…

- Ploaia torențiala ce a cazut duminica, in București nu l-a convins pe Ducu Bertzi sa amane concertul pe care-l avea programat in Herastrau, in aer liber. Cum aversele au facut imposibil de urmarit evenimentul, arena din fața scenei transformandu-se intr-o delta, Ducu i-a invitat pe bravii spectatori…

- Joi, pe 27 iunie 2019, de la ora 20.30, Amfiteatrul Palas va gazdui un eveniment muzical aparte. „Folk de colectie" propune publicului o intalnire cu Ducu Bertzi, Victor Socaciu si Vasile Seicaru, indragitii artisti care au cucerit inimile mai multor generatii. „La un ceai", intr-o „Noapte fara anotimp",…

- Campania de informare si de pregatire a populatiei in domeniul situatiilor de urgenta are ca scop preintampinarea unor evenimente nedorite pe timpul activitatilor recreative desfasurate in perioada vacantei de vara si a concediilor din sezonul estival. Campania se va desfasura in perioada 25 iunie 15…