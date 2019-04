Cum se dau biletele de tratament prin Casa de Pensii

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Muncii și Justiției Sociale, numarul biletelor de tratament balnear care se vor acorda in anul 2019 prin sistemul organizat și administrat de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Astfel, Guvernul a stabilit ca, din suma de 335.113.000 lei prevazuta…

- Persoanele asigurate in sistemul public de pensii, pensionari, respectiv angajati – platitori de contributii sociale care vor sa beneficize de un tratament balnear sunt asteptati la Casa Judeteana de Pensii (CJP) Salaj. Institutia informeaza ca din cea de a treia serie de bilete, repartizate judetului…

- Vești bune pentru pensionarii buzoieni. Au sosit biletele pentru tratament. Casa Naționala de Pensii a distribuit pe ultima suta de metri prima tranșa de bilete pentru pensionarii si asigurații din județul Buzau, Mai exact, Casei Județene de Pensii i-au fost repartizate 103 bilete vineri, 15 martie,…

- Biletele pentru prima serie de pensionari care vor pleca in acest an la tratament au ajuns la Casa de Pensii Gorj. Este vorba de 60 de bilete cu plecarea in 18-19 martie spre urmatoarele stațiuni: Amara - 2, Bala - 31, Buziaș - 8, Covasna...

- Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare care prevede ca aproape 60.000 de pensionari vor beneficia in acest an de bilete de tratament balnear. De aceste bilete vor beneficia și persoanele incluse in legi speciale sau cele din sistemul de asigurare pentru accidente de munca, potrivit mediafax.„La…

- 365.800 maramureseni aveau asigurare de sanatate in 2018, potrivit unor informatii furnizate de Casa de Asigurari de Sanatate Maramures. Persoanele care provin din categoria “salariati” erau cele mai numeroase din randul asiguratilor (113.522), urmate de cele din categoria “pensionari” (105.249). Practic,…

- Surse din Ministerul Muncii spun ca in luna martie deja se vor primi primele pensii recalculate. Reprezentantii de la Casa Nationala de Pensii au trimis deja deciziile de recalculare pentru cei care au lucrat in grupele I si II de munca. Persoanele care au primit deja deciziile vor primi in luna martie…

- Pensionarii vor avea la dispoziție in acest an aproape 60.000 de locuri in unitațile de tratament balnear din țara, dupa cum reiese dintr-un proiect lansat in dezbatere publica de Ministerul Muncii Ministerul Muncii a lansat zilele acestea in dezbatere publica proiectul de hotarare referitor la repartizarea…