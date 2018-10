Cum se curăță argintul. Trucuri și metode simple Cum se curața argintul. Trucuri și metode simple, accesibile oricui. Cu totii avem obiecte din argint, fie ca este vorba de bijuterii, tacamuri sau monede. Iata cum le poti reda stralucirea specifica, folosind doar ce ai prin casa. Cum se curața argintul. Cu folie de aluminiu Pune la fiert 1 litru de apa cu o lingura de bicarbonat de […] The post Cum se curața argintul. Trucuri și metode simple appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In general, femeile prefera sa aiba o lungime rezonabila a parului, astfel incat sa-l poata ingriji si coafa cat mai usor! Exista, insa, si femei care vor un par cat mai lung si care - daca se poate - sa fie lucios ca in reclame.

- Alunitele sunt mici pete pe copr, care pentru unii sunt un defect, pentru altii un atuu. Fiecare dintre noi percepem in mod diferit alunitele, insa de cele mai multe ori, oamenii vor sa scape sub orice de pret de acestea!

- Fetelor am aflat nixte trucuri super tari! Exti complexatE de faptul cE buzele tale sunt subtiri? Ei bine asta nu mai este o problemE. IatE cateva trucuri prin care poti sE obtii buze mai mari xi mai frumoase chiar la tine acasE. Anda CElin le-a explicat in direct la Antena Stars, in cadrul emisiunii…

- Pentru a mentine parul puternic si sanatos, el are nevoie de o ingrijire speciala. Nu te gandi insa la procedee complicate si la produse scumpe. Tine cont de aceste trucuri simple si vei avea un par stralucitor. Tu le stiai?1. Clateste parul cu apa receApa rece face minuni.

- Pentru a mentine parul puternic si sanatos, el are nevoie de o ingrijire speciala. Nu te gandi insa la procedee complicate si la produse scumpe. Tine cont de aceste trucuri simple si vei avea un par stralucitor. Tu le stiai?

- Curatarea cuptorului reprezinta cosmarul oricarei gospodine. Indepartarea grasimii si a arsurii de pe peretii cuptorului nu este deloc o misiune usoara, motiv pentru care majoritatea opteaza pentru solutii pe baza de substante chimice toxice pentru plamani si neprietenoase cu pielea.

- Unul dintre cei mai cunoscuți bioenergeticieni din Romania, Lidia Fecioru, atrage atenția asupra lucrurilor pe care este bine sa ne concentram pentru a avea o viața fericita, duminica, 22 iulie, de la ora 15.45, la ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars. Invitata in emisiune, aceasta vorbește…