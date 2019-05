Cum se corecteaza asimetriile fetei cu acid hialuronic Cum se corecteaza asimetriile fetei cu acid hialuronic In aceste conditii, solutia o reprezinta remodelarea prin injectarea de acid hialuronic pentru a-i aduce la acelasi volum. Medicul estetician Iancu Morad efectueaza aceasta procedura si mentioneaza ca interventia poate intineri vizual persoana chiar si cu zece ani. “Dincolo de asimetriile accentuate ale chipului, cu totii pierdem volum facial odata cu inaintarea in varsta. Acest fapt ne da un aspect de fata cazuta. Odata ce adaugam volumul pierdut capatam aspect de fata mai intinsa si o reintinerire de cel putin 7-8 ani. Persoanele cu varsta… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

