- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse au cazut precipitații predominant sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima inregistrata a fost de 8.0 l/mp, la Vf. Iezer. Vantul a suflat slab, la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta…

- Circulatia rutiera este asigurata in conditii de iarna. Ninge viscolit pe Dealul Stefanitei, vizibilitatea este redusa sub 200 de metri. Aceeași situație este semnalata in Pasul Prislop intre km 156 și km 180. Aici vizibilitatea este redusa sub 100 de metri de ninsoarea viscolita. Stare parte carosabila:…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta cu viteze de pana la 61 km/h, unde a zapada. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -2 grade la Targu Lapuș și 2 grade la Ocna Șugatag.…

- Vremea a fost mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros și local au cazut precipitații predominant sub forma de ploaie, iar la munte au predominat ninsorile. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 2.3 l/mp la Suciu de Jos. Vantul a suflat slab la moderat…

- La aceasta ora temperaturile pe sectoarele de drumuri naționale sunt cuprinse intre -2 grade și 0 grade. Se circula in condiții de iarna și este asigurata practicabilitatea pe drumurile naționale din județ. Carosabilul DN 1C și E 58 este curat, dar umed. Aici s-a acționat cu patru utilaje și s-au impraștiat…

- La primele ore ale dimineții de luni temperatura aerului era cuprinsa intre 0 grade Celsius la Petrova, 1 grad la Targu Lapuș și 4 grade la Baia Mare. Stratul de zapada este prezent in zona montana inalta și masura pana la 14 cm la Vf. Iezer. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și…

