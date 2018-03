Cum se circula in sudul tarii. Mai multe trenuri sunt anulate, iar unele zboruri de pe Otopeni au fost anulate / A2, inchisa

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane anunța ca, la aceasta ora, nici un drum național nu este blocat din cauza zapezii. In schimb, mai multe Sectii Regionale de Politie Transporturi au anunțat ca zeci de trenuri și mai multe zboruri ...

- Zeci de drumuri inchise, soferi blocati in viscol si accidente in lant. E imaginea pe care am vazut-o cu totii in ultimele zile. Mai multe gravide au fost salvate cu senilatele pentru ca, pe sosele, ambulantele nu au mai putut inainta. Autostrada Soarelui a fost inchisa din cauza viscolului, iar pe…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, peste 60 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri, a anuntat CFR Calatori. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- Incepand din noaptea de 22/23 martie 2018, ninsorile au revenit in jumatatea de sud a Moldovei, confirmand astfel previziunile meteorologice și instituirea Codului galben de precipitații abundente. In aceste condiții, echipele DRDP Iași au acționat la inceput cu 31 de autoutilaje și au raspandit 24…

- Vremea rea da planurile peste cap ale tuturor. Mai multe zboruri au intarzieri și 41 de trenuri au fost anulate vineri dimineața. In Sudul țarii se circula foarte greu. Un tronson din autostrada A2 a fost inchis.

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre…

- Ploaia inghețata, poleiul și ninsorile au provocat probleme pe calea ferata și in aeroporturi. Sute de calatori au asteptat cateva ore in camp, dupa ce locomotivele s-au defectat, iar zeci de curse de pe aeroportul Otopeni au avut intarzieri de pana la doua ore.

- Mai multe trenuri care trebuiau sa circule pe ruta Bucuresti Nord si Constanta si retur, dar si intre Constanta - Fetesti, Bucuresti Obor - Fetesti si Ciulnita - Bucuresti Obor au fost anulate, luni dimineata, din cauza chiciurei care s-a depus pe liniile de contact, a anuntat CFR Calatori, potrivit…

- Inca din ziua precedenta ploaia inghetata si poleiul abatute asupra Capitalei au cauzat anulari sau intarzieri ale unor curse aeriene care fie ar fi trebuit sa plece, fie sa aterizeze pe Otopeni. Si luni sunt intarzieri – atat la sosiri, cat si la plecari – cauzate de conditiile meteo dificile. La sosiri,…

- Mai multe trenuri au intarzieri, luni dimineața, iar unele curse au fost anulate de tot, au anunțat reprezentanții CFR Calatori. Problemele sunt cauzate de ploaia inghețata, care s-a depus pe firele de contact și pe șine.

- Din cauza poleiului, pe aeroportul Otopeni mai multe curse aeriene au fost anulate. Alte zboruri au avut întârzieri de câteva ore. Avioanele nu au decolat din cauza gheții care s-a depus pe fuselaj. Degivrarea le-a dat serios de furca angajaților.

- Mai multe trenuri de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur au acumulat intarzieri de pana la 145 de minute, luni dimineata, iar CFR anunta ca, in conditiile in care intre Ciulnita si Constanta nu poate fi utilizata tractiunea cu locomotive electrice, au fost anulate mai…

- Iarna nu vrea sa paraseasca Moscova. Locuitorii capitalei Rusiei se confrunta cu ninsori abundente. Din aceasta cauza, autoritatile le-au recomandat oamenilor sa-si lase masinile acasa si sa circule cu transportul public.Vremea rea a afectat si traficul aerian.

- Ploile si topirea zapezii au facut prapad in centrul si sudul tarii, iar hidrologii au prelungit, in aceasta dimineata, avertiarea cod rosu de inundatii. Sute de gospodarii au fost inundate &...

- Dupa iadul alb, pentru mii de oameni din șase județe din sudul țarii urmeaza nopți albe, cu apa în case. Zapada care s-a topit a inundat gospodarii și le-a distrus oamenilor munca de-o viața.

- Aproximativ 2.000 de zboruri programate pentru miercuri in principalele aeroporturi din nord-estul SUA au fost anulate din cauza unei furtuni care urmeaza sa inceapa in urmatoarele ore, au informat aeroporturile...

- Aproximativ 2.000 de zboruri programate pentru miercuri in principalele aeroporturi din nord-estul SUA au fost anulate din cauza unei furtuni care urmeaza sa inceapa in urmatoarele ore, au informat aeroporturile din zona citate de EFE. Doar la New York, pe aeroportul JFK, una dintre principalele porti…

- Mai multe sute de zboruri cu plecarea sau cu destinatia pe aeroporturile din New York au fost anulate miercuri dimineata, inaintea unor importante caderi de zapada asteptate in cursul acestei zile, info...

- Cel putin cinci oameni au murit in furtuna care afecta inca vineri seara nord-estul Statelor Unite, provocand importante caderi de zapada, ploi abundente si rafale violente de vant si determinand anularea a sute de zboruri si trenuri, transmite AFP preluat de agerpres. Un baietel de sase ani…

- Zeci de zboruri au fost anulate, iar serviciile administrative si scolile au fost inchise, dupa ce o furtuna puternica a lovit, incepand de joi seara, nord-estul SUA, informeaza AFP. Ploile abundente au fost insotite de vant puternic, dar si de ninsori.

- Un numar de 52 de trenuri erau anulate, vineri, la ora 13:00, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform datelor publicate de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook. Traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulatia fiind adaptata in continuare la conditiile…

- Circulatia in aproape toata tara se desfasoara vineri dimineata in conditii de iarna, insa carosabilul pe drumurile nationale si pe autostrazi este in mare parte negru, curat si nu creeaza probleme de circulatie, anunta Centrul Infotrafic, precizand insa ca, in continuare, din cauza conditiilor meteorologice,…

- Circulația este inchisa in continuare pe Autostrada Soarelui, pe A4. Majoritatea drumurilor naționale au fost deschise circulației rutiere. CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri. Trei aeroporturi raman inchise.

- In jur de 170 de zboruri si peste 100 de curse feroviare au fost anulate joi in contextul in care agentia meteorologica nipona a avertizat ca vor exista conditii de viscol, ninsori abundente si vant puternic in intreaga tara, relateaza DPA. Agentia meteorologica nipona a prognozat ca un sistem de presiune…

- Avionul care trebuia sa decoleze, astazi, spre Londra cu 120 de pasageri la bord, și-a anulat zborul din cauza gerului, viscolului și a vizibilitații reduse de pe aeroportul internațional "Mihail Kogalniceanu", Constanța. Iar zborul aeronavei Turkish Airlines care ar fi trebuit sa aterizeze la Mihail…

- Circulatia rutiera este inchisa pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea) și pe zeci de drumuri naționale, iar pe alte sectoare de drum sunt restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a

- Sudul țarii trece printr-un episod de vreme severa. 19 județe și Bucureștiul sunt sub Cod galben și portocaliu de viscol pana diseara. Efectele ninsorilor abundente se vad deja. Sunt blocate 14 drumuri naționale și 47 de drumuri județene.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca miercuri, 28 februarie, la ora 06:00, la nivelul tarii exista urmatoarele drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL...

- Scoli inchise in sudul tarii Din cauza vremii, scolile si gradinitele ramân închise în Bucuresti si în 11 judete din sudul si sud-estul tarii. În capitala, primarul general Gabriela Firea le-a oferit o solutie parintilor care nu au cu cine sa îsi…

- Autostrada Soarelui si A4 Ovidiu -Agigea, zece drumuri nationale din cinci judete si 60 de drumuri judetene raman inchise, luni seara, din cauza viscolului, potrivit ultimelor date transmise de Centrul Infotrafic al Politiei Romane. De asemenea, sunt anulate 120 de trenuri si 11 curse aeriene, iar porturile…

- Numarul de trenuri anulate a ajuns la 120 iar drumurile cu circulația oprita crește de la ora la ora. CFR și Centrul INFOTRAFIC al Poliției Romane au transmis care este situația traficului terestru, aerian și naval.

- Cele mai mari probleme sunt in zona oraselor Bucuresti, Craiova, Galati, Braila, Buzau si Constanta, aflate sub incidenta codului portocaliu de viscol si temperaturi scazute. SNCFR ofera ceai si hrana pasagerilor trenurilor afectate de vremea rea.

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta, cu 36…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca la ora 08:00 la nivelul tarii exista urmatoarele tronsoane de drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 - A2 Bucuresti - Constanta; - A4 Ovidiu - Agigea; Drumuri national…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c în judeul Constana din cauza vremii nefavorabile (ninsoare abundent viscol) un numr de 17 trenuri (pe relaia Constana &ndash Mangalia Constana &ndash Medgidia Medgidia &ndash Tulcea i Ciulnia &ndash Slobozia Veche)…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si vant puternic, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala, relateaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Doar cațiva centimetri de zapada au fost de ajuns pentru a da peste cap intreaga circulație in Paris și imprejurimi. Mașinile au ramas blocate pe șosele, autobuzele nu mai circula, traficul aerian e perturbat, iar trenurile au intarziat cu orele.

- Copaci doborați, fire de electricitate rupte, zeci de accidente rutiere și mai multe zboruri anulate. Este situația din Moscova lovita de cea mai puternica ninsoare din ultimul secol, unde a cazut mai mult de jumatate din norma de precipitații pentru luna februarie.

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din ...

- CFR Calatori va anula de la 1 martie aproape 100 de trenuri in toata țara pe motiv ca sunt nerentabile, fiind prea puțini calatori interesați de aceste curse. Unele trenuri vor fi anulate numai in week-end dar 25 vor fi anulate complet. CFR Calatori sustin ca ”din anularea garniturilor la care traficul…

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE.…

- Trei persoane si-au pierdut viata luni in explozia unei bombe intr-o piata din sudul Thailandei, prada unei rebeliuni musulmane separatiste, a anuntat politia, potrivit AFP. Bomba, ascunsa intr-o motoreta, a explodat in piata Pimonchai din centrul orasului Yala, facand trei morti si 19…

- Daca la sfarșit de saptamana drumarii au avut de lucru cu ninsorile din zona de munte a Moldovei, conform avertizarilor meteorologice, incepand cu dimineața de luni, 22 ianuarie 2018, frontul atmosferic se muta spre sudul regiunii, unde se așteapta intensificari ale vantului și ninsori viscolite. Pe…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua informare meteorologica de vreme rea, ce afecteaza aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 21 ianuarie, ora 16.00 – 22 ianuarie, ora 22.00. În intervalul menționat precipitațiile vor fi în extindere…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap si traficul aerian. Cinci curse au fost anulate, iar opt au fost operate cu intarziere, din cauza ninsorilor abundente.Adrian Grosu urma sa plece la Kiev, iar de acolo sa ia zborul spre Londra.

- In timp ce California se confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, Vestul mijlociu al SUA, care cuprinde statele central-nordice ale tarii, dar si regiuni din nord-est sunt afectate de o masa de aer polar , cu temperaturi diurne ce ajung cu greu la -10 grade Celsius.…