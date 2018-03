Stiri pe aceeasi tema

- Partidul „Acțiune și Solidaritate” își va înainta propriul candidat la funcția de primar al municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut de catre lidera formațiunii, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni de la TVC 21, la scurt timp dupa ce despre participarea la alegerile…

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Toma Ciorba, in perimetrul strazilor Stefan cel Mare si Sfint - 31 august 1989, pe data de 03 martie 2018, intre orele 07.00 - 16.00, in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor.…

- Platforma Demnitate si Adevar va avea un candidat la primaria Chisinau, daca alegerile locale anticipate din capitala vor fi organizate. Declarația a fost facuta de catre liderul PPDA, Andrei Nastase, la un post de televiziune. Acesta a lasat sa se înțeleaga și faptul ca se vede personal…

- Circulația prin municipiul Chișinau, capitala R. Moldova, este foarte problematica din cauza noroiului, a strazilor întunecoase, a trotuarelor sparte și a carosabilului care se afla într-o stare deplorabila. E adevarat ca, în ultimii ani, s-a mai facut câte ceva, dar prea…

- Ninsoarea usoara din aceasta dimineata da traficul peste cap in Capitala. Potrivit Serviciului InfoTrafic, pe mai multe strazi se circula cu dificultate.Flux majorat de transport este inregistrat in urmatoarele zone:BUIUCANI:· str. V. Lupu, direcția spre str. C.

- Programul „Prima casa”, inițiat de guvernare, va permite tinerilor sa ramina in țara. De aceasta parere este deputatul democrat Corneliu Padnevici, exprimata in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite IPN. Potrivit lui, programul inițiat de Guvern se deosebește cu…

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Ion Creanga, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski, pe data de 24 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.00, in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor.

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, susține ca atunci cand a venit in funcție a gasit in Primaria capitalei corupție, birocrație și nepasare. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Fabrika" de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN.

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, susține ca atunci cind a venit in funcție a gasit in Primaria capitalei corupție, birocrație și nepasare. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN. „Ceea ce m-a mirat…

- Dorin Chirtoaca a anunțat astazi în cadrul unei conferințe de presa ca își da demisia din funcția de Primar al Capitalei în semn de protest. „Nu vad alta soluție decât sa îmi dau demisia. Daca ramân, apoi devin complicele lor. Eu doar în fața…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora actuala, ca urmare a conditiilor meteo. De menționat este faptul ca transportul public circula in condiții de iarna, azi la linie fiind scoase 302 troleibuze și 98 de autobuze.

- Actualmente, la Primaria municipiului Chisinau puterea este uzurpata, iar in fruntea Primariei este o persoana venita pe usa din spate care nu are nicio legitimitate. Declaratia a fost facuta de presedintele Fractiunii Partidului Liberal in CMC, Ion Cebanu, la dezbaterile publice cu tema: „Interferente…

- UPDATE 10:32 CNA si procurorii anticoruptie efectueaza perchezitii pe mai multe adrese din Chisinau, inclusiv in incinta Primariei capitalei si la Oficiul cadastral teritorial Chisinau. Solicitata de NOI.md, purtatorul de cuvint al CNA, Angela Starinschi, a declarat ca actiunile au loc intr-un dosar…

- Pâna aici! A venit timpul modernizarilor! Primaria municipiului Chisinau anunta ca va investi resurse semnificative în dezvoltarea infrastructurii transporturilor din oras. Printre cele mai importante modificari care se doresc a fi facute se numara: reducerea circulatiei tranzitare prin…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza toti parintii care doresc sa-si inscrie copiii la una din gradinitele din capitala ca o pot face exclusiv prin intermediul serviciului on-line egradinita.md.

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca maine traficul rutier de pe mai multe strazi din capitala va fi suspendat din cauza ca se vor efectua lucrari de defrișare si curatare sanitara a arborilor.

- Codul Galben de schimbare brusca a vremii, anuntat ieri de meteorologi, a expirat. Totusi, in unele zone ale tarii continua sa ninga, iar cele mai multe precipitatii au cazut la nordul tarii, acolo unde, comparativ cu ceea ce se poate vedea in Chisinau este iarna adevarata.

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Sfantul Gheorghe, in perimetrul strazilor Alexandru Hajdeu – Alexandru cel Bun, pe data de 10 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza ca la intersecția strazilor Grenoble – N. Testemițeanu, este inregistrat accident rutier. Serviciul abilitat a fost informat, iar in scurt timp vehiculele vor fi inlaturate.

- In martie, va avea loc simpozionul internațional “Predarea integrata – o necesitate și un deziderat”, iar o luna mai tarziu se va desfașura concursul județean de comunicare in limba romana “Comunicare junior”. Lunile martie și aprilie vin cu doua evenimente importante pentru Școala Gimnaziala “Mihail…

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele ''Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase'', a fost lansata sambata la Iasi. Proiectul a fost initiat de Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo. In dimineata zilei, la linie au fost emise 302 de troleibuze si 98 de autobuze, iar la aceasta ora transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru.

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:La moment sunt inregistrate accidente rutiere:Petricani 21, partea carosabila blocata din cauza accidentului;intersecția strazilor: T.Vladimirescu – D.Rișcanu;Calea Ieșilor, intrare in municipiul Chișinau.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 14.00, ca urmare a conditiilor meteo.La moment, 76 de utilaje ale IM Regia „Exdrupo" si ale Regiei locativ-comunale sunt antrenate la curatarea strazilor si imprastie material antiderapant. Se actioneaza pe strazile principale,…

- Mai multe mașini au ramas blocate pe șoseaua Chișinau - Leușeni, din cauza condițiilor climatice nefavorabile create in tara.La aceasta ora, angajații poliției și SA Drumuri intreprind masuri de deblocarea a acestora.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Municipalitatea anunța ca strazile in panta, in special este vorba de Ganea, Timis, Postei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Inalt, Causeni si stradela Uzinelor, pe timp de ninsoare…

- În urma unui concurs public, Agenția „Capitalimobil” SRL a fost desemnata drept organizator al licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chisinau. Decizia a fost luata de Comisia de concurs la 11 ianuarie, transmite IPN citând un comunicat de presa al…

- „Așa multe girofaruri cate am vazut in ultimele luni la Gherla, n-am vazut de cand m-am nascut!”, a fost declarația consilierului local Paul Mahalean, in ultima ședința de ocnsiliu local, de la sfarșitul lunii decembrie. „Intr-un an de zile parca am devenit orașul infractorilor!”, a completat și consilierul…

- Cativa locuitori din satul Truseni, municipiul Chisinau, au protestat din nou in fata Primariei Capitalei. Oamenii au cerut sa le fie suplimentat numarul de microbuze, care circula spre oras, deoarece nu au cu ce sa ajunga la munca sau la studii.

- Pina la data de 31.12.2017, au fost depuse circa 28 de mii de cereri pentru compensații la plata agentului termic, pe durata sezonului de incalzire 2017-2018, anunta Primaria municipiului Chisinau. Totodata, peste 25 500 de beneficiari și-au reconfirmat solicitarile, iar restul au depus dosare noi (2…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca în seara zilei de 31 decembrie, în noaptea de Revelion, transportul public va circula conform unui program prelungit. Astfel, troleibuzele si autobuzele de pe rutele municipale vor activa pâna la ora 24.00. În…

- Primaria municipiului Chisinau a organizat astazi, 29 decembrie, celebrarea nuntilor de aur sau de diamant pentru 36 de cupluri din capitala. In luna decembrie, in orasul Chisinau, 32 de familii isi sarbatoresc 50 de ani de la celebrarea casatoriei, iar alte 4 cupluri au ajuns la 60 de ani de la formarea…

- Daca in municipiul Chișinau vor avea loc alegeri locale anticipate, funcția de primar va fi caștigata tot de un liberal. Declarația a fost facuta de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, in cadrul emisiunii „Moldova in direct" de la postul public de televiziune, transmite IPN.

- Cu prilejul sarbatorilor de iarna, I.S. „Calea Ferata din Moldova" majoreaza numarul curselor cu destinația Odesa. Incepand cu 22 decembrie curent și pana la 19 ianuarie 2018, trenul de pe cursa Chișinau – Odesa va circula de trei ori per saptamana, in zilele de vineri, sambata și duminica. Acesta…

- Persoanele fara domiciliu stabil vor fi adapostite pe perioada rece a anului. Primaria municipiului Chisinau a elaborat un mecanism de lucru in acest sens. Mecanismul respectiv prevede modul de identificare a persoanelor fara adapost, plasarea lor in institutiile specializate si acordarea asistentei…

- Primaria municipiului Chisinau a identificat sursele financiare necesare pentru schimbarea tuturor lifturilor din capitala, care au o vârsta mai mare de 43 de ani de exploatare, potrivit unui comunicat de presa, scrie provincial.md Dupa cum a anuntat în cadrul sedintei operative…

- Cu ceva timp in urma am asistat cu toții la un spectacol de prost gust, care mie, personal, mi –a lasat un gust amar. E vorba de instalarea bradului in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Doamne, ce vanzoleala! Ba vine bradul din Ucraina cu trenul. Ba nu mai vine cu trenul. Ba il aduce, ba intarzie.…

- Traficul rutier pe strada 31 August 1989, in perimetrul strazilor Mitropolit G. Banulescu-Bodoni – Al. Puskin, va fi suspendat incepand cu ziua de luni, 11 decembrie, ora 13.00 si pana pe data de 15 ianuarie. Primaria municipiului Chisinau informeaza ca suspendarea circulatiei rutiere are loc cu ocazia…

- În timp ce unii moldoveni îsi construiesc case luxoase muncind peste hotare, alții spun ca si le ridica doar din salariile lunare mizere. În cea mai saraca țara din Europa, unii cetateni mor de foame, iar alții se scalda într-un lux ieșit din comun. Dovada sunt casele…

- Primaria municipiului Chisinau invita toti locuitorii si oaspetii capitalei astazi, luni 4 decembrie 2017, la inaugurarea Pomului de Craciun si aprinderea luminilor de sarbatoare, în Piata Marii Adunari Nationale. Cu aceasta ocazie, Primaria municipiului Chisinau va organiza…

- Primaria municipiului Chisinau va achizitiona cel putin 10 apartamente, pentru a asigura cu spatiu locativ persoanele defavorizate si care necesita imbunatatirea conditiilor locative. Despre aceasta a anuntat in cadrul sedintei operative primarul interimar, Silvia Radu.

- Bradul din Piața Marii Adunari Naționale, care a fost instalat de Primaria municipiului Chișinau, a fost deja impodobit și poate fi inaugurat. Despre aceasta a anunțat primarul interimar Silvia Radu, care din banii proprii a achiziționat bradul pentru Chișinau. Aceasta a postat imagini video cu bradul…