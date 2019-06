Stiri pe aceeasi tema

- Ștafeta Ciclista Scleroza Multipla (SM) ajunge la Timișoara. Ștafeta trece prin 16 localitați din toata țara. Evenimentul are ca scop incurajarea persoanelor afectate de aceasta maladie neurologica autoimuna, care sunt adesea confruntate cu stigmatizarea. Ștafeta ciclista va avea loc luni, 27 mai, de…

- Presedintele PMP Traian Basescu, a declarat sambata, la Timisoara, ca daca va castiga alegerile europarlamentare isi va exercita mandatul de deputat in Parlamentul European apreciind ca nu este "corect" sa candidezi si, daca obtii mandatul, sa renunti la el. "Voi pleca la Bruxelles si imi voi exercita…

- Dat fiind faptul ca uneori coloanele de mașini impanzesc și blocheaza orașul, USR propune o noua abordare a problemei deplasarii prin oraș, abordare care nu include largirea strazilor in detrimentul spațiului verde sau al celui dedicat pietonilor. Astfel, cei de la USR Timiș vorbesc despre…

- Bicicleta furata din Dumbravița era legata și acoperita cu prelata, in curtea unei case. „Bicicleta a fost furata azi-noapte din curtea unei case in Dumbravița. Bicicleta era legata și acoperita cu prelata”, ne scrie Leandro. Telefon: 0752 967 992. Hoții au furat și…

- Pe Radu Radoi, un pasionat biciclist, aceste pietricele aparute pe pista dupa reparații l-au costat doua cauciucuri de bicicleta a cate 40 de euro bucata. Circula cu o cursiera, o bicicleta cu roțile subțiri, iar aceste pietricele nu fac deloc bine cauciucurilor vehiculului cu doua roți. Doua dintre…

- Joi, 11 aprilie, la ora 13.30, la Colegiul Național „C. D. Loga” Timișoara se va desfașura in prezența ministrului pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, campania naționala „Informare acasa! Siguranța in lume!”. Campania iși propune informarea cetațenilor romani asupra riscurilor…

- Raiul hoților de biciclete devine, pe zi ce trece, și zona de la intrare in Giroc dinspre Timișoara, unde sunt amplasate blocurile noi. In ultimele zile au avut loc furturi de biciclete in zona, dar și in zona Martirilor. Campania „Ți s-a furat bicicleta, TION te ajuta sa o gasești!” continua.UPDATE.…