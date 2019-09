Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 septembrie, peste 120.000 de buzoieni se vor bucura de pensii mai mari. Este data la care a intrat in vigoare un nou punct de pensie, majorat la 1.265 de lei. Si pensiile minime au crescut. Valoarea punctului de pensie a fost majorata cu 15%, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei,…

- Plata pensiilor majorate cu 15% va incepe efectiv de luni, a declarat, la Mamaia, ministrul Muncii, Marius Budai. Totodata, va crește și pensia minim garantata. "Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tiparite, sunt facute primele plati catre Posta Romana. De luni, incepem efectiv plata…

- Ca urmare a cresterii treptate a presiunii vizitatorilor, a camparii neautorizate precum si a intrarii cu mijloace motorizate pe zonele de plaja, in perioada 24-25 august 2019, personalul imputernicit cu drept de inspectie si control din cadrul Comisariatului Regional Razim-Sinoie al Administratiei…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, spune ca se va face "o analiza foarte atenta" a pensiilor care depasessc 10.000 de lei si ca "nimeni nu se va atinge de pensiile de serviciu, pensiile militare", el sustinand ca nu este vorba despre impactul financiar pe care plata acestor pensii il are asupra…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, in contextul promulgarii Legii pensiilor, ca se impunea un astfel de act normativ, pensiile fiind "prea mici". "Pot sa va spun doua lucruri certe. Primul, ca, dupa parerea mea, pensiile sunt prea mici. In consecinta, se impune o astfel de lege, nemaivorbind…

- Guvernul are nevoie de 172,55 miliarde lei pentru a acoperi pensiile in urmatorii patru ani, potrivit recalcularii si majorarii prevazute in noua lege a pensiiilor, promulgata luni de presedintele Klaus Iohannis, atrage atentia Uniunea Salvati Romania. Asta inseamna, potrivit unui calcul facut…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, a afirmat joi ca liberalii vin 'din nou cu minciuna ca PSD nu ar fi majorat pensiile' asa cum prevede legea, de la 1 ianuarie 2019, si i-a transmis liderului PNL, Ludovic Orban, ca social-democratii nu vor lasa netaxate aceste

- UNPR a remis un comunicat de presa referitor la "decizia fostului prim-ministru Victor Ponta de a stabili între prioritațile sale și ale partidului sau aplicarea integrala a Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat"