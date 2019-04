Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de romani sarbatoresc Paștele. Sambata seara au luat lumina și au fost la Sfanta Liturghie a Invierii Domnului. In București, Catedrala "Sfantul Iosif" a fost arhiplina. La fel și alte biserici din țara.

- Credinciosii catolici sarbatoresc astazi Pastele. Potrivit recensamantului din 2011, 870.774 de cetateni romani s au declarat romano catolici, fata de 1.028.401 in anul 2002. In 2011, conform Institutului National de Statistica, din cei 684.082 de locuitori ai judetului Constanta, au declarat apartenenta…

- Crestinii catolici sarbatoresc duminica Invierea Domnului - Pastele, cea mai mare sarbatoare a crestinilor. Invierea lui Cristos din morti trebuie sa-i faca pe oameni sa descopere minunea normalului, este de parere purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, Francisc...

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, si fiind totodata sarbatoarea celor care poarta nume de flori. In duminica…

- ''Evreii din toata lumea sarbatoresc, timp de 8 zile (19 – 27 aprilie), Paștele (Pesah in limba ebraica). Pesah simbolizeaza eliberarea din robia egipteana si iesirea din Egipt a evreilor condusi de Moise, dar si suferintele indurate de poporul evreu in timpul celor 40 de ani de peregrinari prin…

- Crestinii romano-catolici sunt astazi in Vinerea Sfanta, ziua in care isi aduc aminte de rastignirea lui Iisus Hristos pe cruce, participand la ritualul Drumul Crucii. La Roma, Drumul Crucii este parcurs simbolic, in jurul Colosseumului, unde multi crestini au murit martiri. Ca in fiecare an, in Vinerea…

- Analiza rezultatelor inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, organizata de Ministerul Educației Naționale in perioada 11 - 13 martie, releva o rata cumulata de promovare (clasa a XI-a și clasa a XII-a) de 36,88%, in creștere cu 0,36% fața de anul trecut…

- Primul moment marcant al acestui post este miercurea cenusii, care a avut loc ieri, cand s-au presarat pe capetele credinciosilor cenusa obtinuta din ramurile purtate in procesiune in Duminica Floriilor din anul precedent. Credinta catolica explica faptul ca aceasta cenusa binecuvantata are ca rol indemnarea…