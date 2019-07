Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se va inchide, progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, miercuri, incepand cu ora 16,00, pe strazile din apropierea stadionului National Arena, unde va avea loc concertul lui Ed Sheeran. Potrivit Brigazii Rutiere, traficul va fi restrictionat pe strada…

- Constructorii Stadionului Municipal din Targu Jiu au subcontractat din lucrari unor firme locale pentru a le finaliza pana in data de 26 iunie. In mai puțin de doua saptamani la Targu Jiu va sosi o comisie de recepție din cadrul Companiei Naționale de Investiții pentru a verifica lucrarile executate.…

- Duet intre artiști buzoieni pe una dintre cele mai iubite piese din ultimii ani, la nivel internațional. Este vorba despre piesa „Shallow”, cantata de Lady Gaga și Bradley Cooper pe coloana sonora a celebrului film nominalizat la Oscar, „A star is Born”. Celebrul duet a fost pus in scena la Buzau de…

- CONCERT… Clubul Rotary Vaslui si Primaria Municipiului Vaslui ii invita, sambata seara, in Parcul Copou, pe toti cei care vor sa ia parte la un eveniment de marca, ce promoveaza muzica buna si perfomanta. Este vorba despre Concertul vocal-simfonic extraordinar, sustinut de Orchestra Simfonica “Moldova”…

- Elena Gheorghe pregateste un super concert de muzica armaneasca, ce va avea loc pe 23 mai la Sala Palatului. Un aspect important din toata desfasurarea show-ului vor fi tinutele cu care artista va aparea pe scena. Elena, alaturi de stilistul ei, au realizat singuri nu doar modelele, ci si materialele…

- Concertul este parte integranta a evenimenului Dialogurile Rațiu pentru Democrație Transilvania 2019. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi, 18 si vineri, 19 aprilie de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de maestrul Christian Badea, consilier artistic si dirijor principal al Filarmonicii, va avea in program Uvertura Carnaval de Antonin Dvorak, Concertul in la minor…

- Mașina este elementul cel mai important atunci cand vorbim de stabilirea vacanței sau de o calatorie neprevazuta alaturi de prieteni. Cu toții ne dorim ca mașina noastra sa funcționeze corect. O anvelopa care se sparge pe o autostrada sau un far care nu se aprinde atunci cand calatorim pe un drum intunecat…