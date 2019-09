Cum se ascund mai nou atacatorii pe calculator: Minatul de moneda virtuala e oprit cand victimele folosesc intens dispozitivul Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit noi tactici prin care atacatorii ascund de victime "minerii" de moneda virtuala din calculatoare, ca sa ramana cat mai mult timp nedepistati.



Astfel, in timp ce utilizatorii vizioneaza filme de inalta rezolutie, editeaza fotografii sau videoclipuri sau se joaca, aplicatiile de minat moneda virtuala isi opresc activitatea, urmand sa o reia cand calculatorul nu e folosit la fel de intens.



"Investigatia Bitdefender legata de amenintarea Beapy/PCASTLE arata ca infractorii cibernetici cauta noi metode sa isi…

Sursa articol si foto: business24.ro

