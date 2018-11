Cum se aplică tuşul dacă ai pleoapa îngustă Ioana Stratulat, Official Makeup Artist Maybelline New York Romania ne spune cum se aplica tușul corect daca ai pleoapa ingusta și ce tehnici simple poți sa abordezi. Si eu am hooded eyes – adica pleoapa mea mobila nu se prea vede, mai ales daca zambesc, spune make-up artistul. Dar cu toate acestea, tot pot folosi tus de ochi. Daca vorbim de persoanele mature, a caror pleoapa mobila chiar e mascata de arcada, e putin mai dificil, dar nu imposibil. Concret, nu trasezi tusul cu acele cozi alungite, in plus creezi niste umbre din fardul de ochi. Si eu uneori ma straduiesc sa imi iasa linia de tus… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

