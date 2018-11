Legea insolventei persoanei fizice, act normativ care produce efecte din 2018, se aplica datornicilor care n-au platit debite in valoare de minim 15 salarii minime si care, dupa o perioada de 90 de zile de la momentul scadentei, isi exprima dorinta de a intra in procedurile specifice legii. In urma parcurgerii procedurilor de administrare a patrimoniului sau, persoana in cauza poate sa reintre in circuitul social descarcata de datorii.