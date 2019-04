Cum se aplică garanția pe sticle din 31 martie 2019 ​Cumparatorii vor putea recupera garanția de 50 de bani pe sticla, introdusa la 31 martie 2019, în baza bonului fiscal, de la același magazin de la care a fost cumparata bautura sau de la alt magazin din cadrul aceluiași lanț de supermarketuri, a declarat, luni, pentru Agerpres, un oficial al Ministerului Mediului. Micii comercianți risca astfel sa fie dezavantajați de noul sistem negociat de marile rețele de supermarketuri și hipermarketuri cu Guvernul.



