- "Avand in vedere cele semnalate de mass-media cu privire la conduita unui procuror de pe langa Curtea de Apel Craiova, care ar fi bruscat un minor cu ocazia unei perchezitii, biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ este obligat sa aduca la cunostinte urmatoarele:…

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce a fost infiata de o familie din America. Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei…

