- Purtatorul de cuvânt a Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea, printr-o epistola adresata maestrului Ion Cristoiu, ne comunica mai mute informații halucinante despre instituție.

- Dupa ce in presa a inceput sa circule o știre falsa cum ca indragita artista Carmen Șerban a murit, www.spynews.ro a contactat-o pe vedeta, iar aceasta ne-a povestit totul despre dezamagire pe care a simțit-o in momentul in care a vazut ca oamenii sunt capabili sa faca orice pentru a denigra un artist.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca, "in calitate de cetatean", si-ar dori mai mult un program de ajutorare si de tratament pentru copii sau pentru persoane cu nevoi, decat un buget mai mare pentru un serviciu de securitate sau de informatii. "Daca in calitate de cetatean as…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri ca noua lege a educației se afla in curs de elaborare la minister și va fi data publicitații cel mai tarziu in luna februarie, una din noutați fiind o noua „viziune”.„In legatura cu legislația, ne-am asumat obligația sa trimitem…

- Serviciul Roman de Informații a transmis o urare romanilor, pe Facebook, in ajun de An Nou. ”Și in 2019 sa auzim de bine!”, este mesajul SRI-ului, insoțit de o poza cu un receptor roșu al unui telefon fix, ce atarna in partea stanga a imaginii alaturi de logo-ul instituției. CITEȘTE ȘI: MESAJE DE ANUL…

- Au aparut noi informații in cazul femeii care și-a abandonat copilașii, in frig, in curtea spitalului din Alexandria! Se pare Lenuța Calin ar avea probleme psihice. Femeia de 24 de ani, mama a doi copii, unul de un an și șapte luni, iar altul de opt luni, a decis sa-și abandoneze baieții in frig, in…

- Primele 30 de autobuze noi, achizitionate de Primaria Capitalei, au intrat sambata pe cinci trasee de transport in comun si sunt functionale, afirma Societatea de Transport Bucuresti (STB), intr-un comunicat remis Agerpres.

- Controversa de proportii în lumea medicala. Un cercetator chinez sustine ca a reusit sa modifice ADN-ul unor fetite gemene. Astfel, ele nu vor putea contracta virusul HIV. Anuntul a dus la o dezbatere aprinsa.