- Un martor-cheie a facut marturisiri incredibile despre cazul de la Caracal. Este vorba despre barbatul care i-ar fi vandut lui Gheorghe Dinca unul dintre telefoane. Astfel, acesta a spus ca DIICOT Craiova il monitoriza și supraveghea pe Gheorghe Dinca.

- Vacarul care a spus in primele zile dupa disparitia Alexandrei ca tanara nu este moarta pentru ca a vazut mai multe masini in spatele casei lui Dinca, iar in una dintre ele Alexandra a fost transferata legata, s-a razgandit in timpul audierilor de la DIICOT. Suprinzator este faptul ca acum…

- Rasturnare de situatie in ancheta din Caracal. Cine a omorat-o pe Alexandra? Un martor neaudiat a rupt tacerea Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, susține ca exista un martor care a vazut doua mașini parcand in fața casei lui Dinca, in ziua dispariției nepoatei sale. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, susține ca exista un martor care a vazut doua mașini parcand in fața casei lui Dinca, in ziua dispariției nepoatei sale. Cumpanașu susține ca acest martor nici macar nu a fost audiat de procurori, cu toate ca el susține ca a vazut mai multe persoane ieșind…

- Avocata Ingrid Mocanu avertizeaza ca sistemul nu se va schimba dupa tragedia de la Caracal. Mocanu susține ca Dinca este un criminal feroce, dar ca astfel de criminali exista peste tot in lume. Pe de alta parte, Mocanu acuza ca procurorii care ar fi putut sa o salveze pe Alexandra nu vor fi sancționați.Citește…

- Scriitorul Valeriu Butulescu a asistat la incinerarea unui cadavru si a relatate experienta traita. El a explicat de ce crede ca arderea trupului Alexandrei, victima ucigasului din Caracal, intr-un butoi era imposibila.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, la iesirea din sediul Directiei Nationale Anticoruptie, ca a fost audiata de procurori in calitate de martor intr-un dosar care priveste Tel Drum. Aceasta a stat mai bine de 3 ore la DNA. Intrebata de jurnalisti daca…

- Actorul Ashton Kutcher a primit o veste teribila. O tanara cu care a ieșit la intalnire in anul 2001 a fost injunghiata mortal de 47 de ori. Actorul a ajuns miercuri in fața unei instanțe, fiind audiat ca ma...