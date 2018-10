Stiri pe aceeasi tema

- "Informatiile au fost facute intr-o sedinta in interiorul partidului. Trebuie gasiti si trasi la raspundere cei care au inregistrat de-a lungul mai multor sedinte, au facut colaje si le-au trimis in presa. Nu am auzit pe inregistrari oameni revoltati de ce spunea acolo. Si noi, la Braila, avem asemenea…

- Se reaprind spiritele in PSD! De aceasta data, totul a pornit de la cateva inregistrari in care vicepreședintele PSD, Adrian Țuțuianu, il descrie plastic pe ministrul economiei, Danuț Andrușca.

- Pieleanu a comentat, in contextul declarațiilor liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, care a spus unor primari ca PSD-ul e un partid de maimuțe și ca ministrul Economiei, Danuț Andrușca, este "atat de prost incat nu poate asculta mai mult de 5 minute". "PSD mai are o singura șansa, sa…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, miercuri, in legatura cu criticile vicepresedintelui PSD Adrian Tutuianu la adresa ministrului Economiei, Danut Andrusca, ca PSD este un partid deschis, democratic, unde exista puncte de vedere, optiuni. Intrebata daca se impune…

- Deputatii voteaza, miercuri, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului ministrului Economiei. Potrivit unor inregistrari aparute in spatiul public, Adrian Tutuianu (vicepresedinte PSD) considera ca Andrusca e „cel mai idiot ministru“ si ca singura legatura cu economia a acestuia e…

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, apare intr-o serie de inregistrari, difuzate de Romania TV, in care iși face praf colegii de partid. Una dintre țintele lui Țuțuianu este ministrul Economiei, Danuț Andrușca, despre care afirma ca este ”idiot” și ca este ”atat de prost incat nu poate asculta…

- Realizatorul Antena 3, Radu Tudor, a avut o ieșire surprinzatoare dupa ce Viorica Dancila a anunțat, la festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Medicina din cadrul UMF Craiova, ca vrea sa pastreze elitele in țara. Acesta i-a solicitat premierului ca macar pe Danuț Andrușca,…