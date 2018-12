Cum se alintă Prințul Harry și Meghan Markle. Te topești Camerele de filmare au surprins momentele in care Prințul Harry o alinta pe Meghan. Prințul Harry folosește o prescurtare a prenumelui acesteia, Meg. Diminutivul a fost catalogat ca fiind foarte delicat și draguț. Daca prințul Harry i se adreseaza lui Meghan folosind apelativul "Meg", nici aceasta nu este mai prejos. O apropiata a cuplului britanic a dezvaluit ca și Meghan Markle are o formula speciala pe care o folosește pentru a-și striga logodnicul, dar la care apeleaza doar atunci cand sunt in intimitate. Mai exact, aceasta obișnuiește sa ii spuna "Haz". CITEȘTE ȘI Medicul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment emotionant gazduit de Ducele si Ducesa de Cambridge la Palatul Kensington. In preajma Craciunului, printul William si sotia sa, Kate Middleton au organizat o festivitate pentru familiile personalului Forțelor Aeriene Regale.

- Vestea ca Meghan Markle și Prințul Harry urmeaza sa devina parinți pentru prima data a bucurat pe toata lumea, mai ales pe familiile acestora. Acum, la doua luni de cand toata lumea a aflat ca Meghan Markle urmeaza sa devina mamica, Ducesa ar fi fost „data de gol” ca așteapta gemeni!

- Sheku Kanneh – Mason, faimosul violoncelist, lanseaza piesa „In The Bleak Midwinter”, o compozitie de o suplete coplesitoare, ce va reprezenta fundalul sonor perfect pentru perioada sarbatorilor de iarna. Sheku Kanneh-Manson, unul dintre cei mai talentati muzicieni ai generatiei sale, a jucat un rol…

- Meghan Markle s-a casatorit cu Prințul Harry in luna mai a acestui an, iar de atunci i se spune Ducesa de Sussex. Chiar daca este fericita pentru ca duce o viața ca-n povești, ea a pornit de ”jos”, la fel ca oamenii obișnuiți.

- Megan Markle, soția Prințului Harry, era sa se faca de ras, din cauza vantului, care a ”lovit-o” mereu, in rafale, și care era cat pe ce sa-i dea rochia la o parte. A evitat de fiecare data ca lenjeria intima sa nu iasa la vedere. Prințul Harry și soția lui, Meghan Markle, au plecat intr-un […] The…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia acestuia, ducesa Meghan de Sussex, aflati in vizita oficiala in Australia, au renuntat la tinutele stricte si s-au descaltat pentru o plimbare pe celebra plaja Bondi, de langa Sydney, potrivit people.com, citat ...

- Momente de panica pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Cei doi au fost implicați, luna trecuta, intr-un incident care i-ar fi putut costa viața. Detaliile au fost scoase la iveala, ieri, de cotidianul Daily Mail. Se pare ca avionul de 40 de milioane de lire sterline in care se afla cuplul princiar…

- Meghan Markle și Prințul Harry formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din lume. Acum, la cinci luni de la casatorie, cei doi indragostiți au luat o decizie radicala, care le-a adus in suflet foarte multa fericire.