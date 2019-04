Stiri pe aceeasi tema

- Brico Depot Romania, parte a Kingfisher plc, companie internaționala de imbunatațire a locuinței, te ajuta sa-ți pregatești din timp casa de Paște, cu soluții complete de curațenie și imbunatațire a locuinței. Credem ca toata lumea ar trebui sa aiba o locuința in care sa se simta bine, iar obiectivul…

- O raza de bucurie în familia Rusu, din satul Selemet, raionul Cimișlia. Surorile Andreea, Ionela și Lenuța se vor bucura de o biblioteca generoasa din partea Fundației Edelweiss. Anunțul a fost facut de fondatorul organizației de caritate, Vlad Plahotniuc. ”La Gala Edelweiss…

- In perioada sarbatorilor pascale, se inregistreaza cel mai mare consum de oua. Pe de alta parte, in aceeasi perioada sunt semnalate si cele mai multe toxiinfectii alimentare, cele mai multe cauzate de ouale alterate. Indiferent de unde le cumparati, inainte de a le folosi este bine sa testati prospetimea…

- Conform cercetarii Provident Financial Romania, comparativ cu anul trecut, numarul celor care prefera sa petreaca 1 Mai acasa a crescut cu peste 20 de puncte procentuale, scrie agerpres.ro. In urma chestionarii a rezultat faptul ca aproape un sfert dintre romani au redus bugetul cheltuit cu…

- Credinciosii romano-catolici si reformati din Harghita au sarbatorit Duminica Floriilor, iar la catedrala franciscana din Sumuleu Ciuc, unde va fi prezent in prima zi a lunii iunie si Papa Francisc, au venit, in ciuda vremii friguroase, sute de oameni, cu crengute de matisori de primavara in maini,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca autoritațile sanitar-veterinare și cele locale vor lua masuri astfel incat sa nu fie afectata comercializarea carnii de miel, deoarece fiecare om dorește sa sacrifice un miel și sa manance o bucata de carne de miel sau o ciorba.Intrebat, joi,…

- Paște 2019, Paște catolic și ortodox. Cele mai frumoase tradiții de Paști in Romania, in Bucovina, in Maramureș, in Dobrogea, Muntenia și Banat, tradiții pentru sanatate, dragoste și noroc.

- Vacanta de Paste incepe anul acesta pe 20 aprilie si dureaza doua saptamani, pana pe 5 mai. Imediat dupa vacanta de Pasti 2019 incep evaluarile de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a. Semestrul al II-lea Cursuri: 11 februarie 2019, luni – 19 aprilie 2019, vineri Vacanta de primavara 2019: 20 aprilie…