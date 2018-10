Cum se aeriseşte corect caloriferul. Sfaturi pentru un randament maxim al instalaţiei de căldură La fiecare inceput de iarna este nevoie de aerisirea caloriferelor, care, in timp, acumuleaza aer si nu mai dau randamentul necesar pentru incalzirea locuintei. In plus, daca exista posibilitatea ca acestea sa fie expuse la temperaturi foarte scazute pe o perioada mai indelungata, este indicat ca in interior sa existe si antigel. Bulele de aer prinse in interiorul caloriferului scad transferul de caldura si usor usor costurile de incalzire vor creste deoarece randamentul instalatiei de incalzire scade. Operatiunea de aerisire este absolut necesara pentru ca instalatia de incalzire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

