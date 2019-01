Cum schimba tehnologia industria de fashion

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Resitei spune ca Rheinmetall, cel mai mare constructor de armament din Europa, asteapta de aproape un an ca Ministerul Apararii Nationale sa-si dea acordul pentru preluarea fabricii de armament Arsenal de la Resita, inchisa in prezent.

- De la mijloace de livrare sau telefoane cu ecran pliabil pana la sisteme corporative de monitorizare a sanatatii si reprimarea intimitatii, anul 2019 isi anunta punctele de interes pentru directiile pe care le are in vedere tehnologia, potrivit Wall Street Journal.

- Inspectorii de munca aradeni au desfașurat acțiuni de control la societatile care au in obiectul de activitate prelucrarea primara a lemnului, in vederea verificarii modului de respectare de catre aceștia a prevederilor legale, in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor.…

- Lectra, companie franceza ce ofera solutii de inalta tehnologie industriilor de moda, auto si mobila, a lansat o noua solutie de personalizare, Fashion on Demand. Aceasta permite producatorilor din industria textila sa automatizeze intreg procesul de...

- Taiwanezii de la Benq si-au prezentat recent noua serie de 11 proiectoare laser. Gandite pentru institutii sau companii, device-urile vin cu o tehnologie impresionanta, dar si preturi pe masura. La capitolul...

- Industria modei a devenit tot mai preocupata de asocierea imaginii cu impactul negativ pe care il au asupra mediului, astfel una cate una, companiile au inceput sa scoata din colecții obiecte vestimentare care au fost realizate prin sacrificare animalelor. Primul brand de lux care se alatura acestei…

- Tehnologia pentru producerea anvelopelor a parcurs un drum lung de cand modelul Ford T a iesit din fabrica in 1908 - odinioara, cea mai populara masina de pe planeta. Anvelopele au fost initial albe si numai in preajma Primului Razboi Mondial au devenit negre.