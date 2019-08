Cum schimbă ALDE scena politică. Alex Coita: Klaus Iohannis va fi obligat să-l desemneze ”Este o mare surpriza, mai ales ca acum cateva zile, parea ca s-au liniștit apele intre PSD și ALDE. E o decizie care pare intempestiva. Ar putea sa schimbe foarte mult calculul politic. Trebuie sa ne uitam la calendar, suntem inca in vacanța parlamentara, Parlamentul revine la inceputul lui septembrie și daca cei din PNL, daca - pentru ca aici e un mare semn de intrebare - Ludovic Orban va confirma intenția acestui partid de a depune o moțiune, am putea sa ne confruntam cu o situație in care, conform Constituției, daca moțiunea va fi depusa și va fi votata de o majoritate parlamentara, atunci… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania, formațiune condusa de Victor Ponta, decide luni, in ședința Delegației Naționale a partidului susținerea unui candidat propriu la președinție sau susținerea independentului Mircea Diaconu."Mai mulți colegi discuta cu domnul Diaconu. Eu spun ca de partea stanga trebuie sa fie un…

- „Din informațiile pe care le-am avut cu toții ieri, lansarea candidaturii maestrului Mircea Diaconu aduce ceva nou pe piața politica din Romania. Ințeleg ca luni, la ora 16.00, ALDE are o ședința in care ar urma sa se decida cateva lucruri importante: retragerea candidaturii la prezidențiale a domnului…

- „Eu cred ca stabilitatea politica a Romaniei ar putea fi pusa in pericol. Gandiți-va ca, in doua saptamani, Parlamentul revine la lucru, iar in acel moment PNL va fi obligat – fie ca vrea, fie ca nu vrea – sa introduca o moțiune de cenzura. Un guvern minoritar are puține șanse, acum, in Romania,…

- "Viorica Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale. Astazi vom avea o discutie in interiorul Comitetului Executiv si Biroului Permanent si vom lua o decizie in acest sens, dar eu cred ca, din punctul meu de vedere, doamna Dancila este o solutie", a afirmat Oprisan, inainte de sedinta…

- PSD urmeaza sa anunțe marți, cu trei luni și jumatate înainte de alegerile prezidențiale, cine va fi candidatul partidului, toate informațiile de pâna acum indicând ca în cursa va intra Viorica Dancila. Biroul Politic Național al PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament,…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu spune ca nu știe care este formula caștigatoare pentru PSD la prezidențiale, dar ca incearca sa fie optimist. Recunoaște ca președintele Klaus Iohannis are prima șansa pentru Cotroceni. „S-au declarat de centru-stanga cei din Pro Romania. In istorie, PSD a sustinut…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta vine cu o propunere-bomba pentru PSD și ALDE pentru alegerile prezidențiale, și anume un candidat comun de centru-stanga care sa intre in turul doi și de ce nu sa caștige alegerile, daca Klaus Iohannis pleaca la Bruxelles.„Am zis ca mi-aș dori ca la alegerile…