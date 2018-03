Stiri pe aceeasi tema

- O combinație de legume și proteine, perfecta pentru inceput de primavara, cand organismul are nevoie de mai multa energie. Poți folosi spanac congelat sau proaspat. Iata trei rețete cu spanac și oua. Tortilla cu spanac / VIDEO Ingrediente: 400 g cartofi, 80 g spanac, o lingura ulei, 2 albusuri,…

- Moldovenii platesc deja mai putin pentru gaz. Furnizorul a recalculat tarifele pentru luna ianuarie si februarie, iar primele facturi modificate au ajuns deja la consumatori. Acum, ei achita cu 20,3 la suta mai putin.

- Ingrediente: ● 500 g mușchiuleț de porc ● 300 g ciuperci proaspete ● 100 g masline feliate ● 2 linguri unt ● 2 linguri ulei ● 150 ml vin alb sec ● sare ● piper Mod de preparare: Carnea...

- Ingrediente 370 g faina350 g zahar1 lingurița sare6 linguri pudra de cacao2 lingurițe bicarbonat de sodiu330 g unt topit2 lingurițe esența de vanilie500 ml apa, la temperatura camerei2 linguri oțet de mere Pentru glazura370 g zahar pudra130…

- Pentru ca eclerurile sunt printre dulciurile mele preferate, am cautat si am incercat retete pana am gasit reteta perfecta pentru eclerele cu vanilie. Ce ne trebuie: Ingrediente: 250 ml lapte, 2 lingurite de ulei, 3 galbenușuri de ou, 400 g de faina, 10 lingurițe de zahar, un varf de sare, 20 g de drojdie…

- BERBEC Nu ar trebui sa il parasesti doar pentru ca esti curioasa daca poate exista cineva mai bun decat el, pentru ca e foarte putin probabil sa existe. Cum vei putea sa mai gasesti pe cineva atat de distractiv, aventuros si atat de pozitiv precum nativul din Berbec? Poate fi super…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a centralizat rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a, care s-a desfașurat in perioada 5-7 martie. Se observa ca rezultatele obținute de elevii din județul nostru sunt mai bune decat media…

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- Ingrediente 4 felii de paine 1 avocado 2 oua 2-4 felii prosciutto putin ulei ceapa verde, ridichi sare, piper Preparare Faceti cafea sau suc proaspat de portocale. Prajiti feliile de paine. Pot fi chife sau orice va place. Faceti 2 ochiuri. Daca va plac fierte moi, aveti in video un link pentru o reteta…

- Tusea convulsiva, cunoscuta și drept tuse magareasca, este o infecție a aparatului respirator. Aceasta afecteaza, cu preponderența, sugari și copii micii, precum și adulți care au imunitatea scazuta. Netratata, aceasta se poate transforma in pneumonie sau convulsii.

- Ingrediente: Doua linguri de ulei de masline, doua bucati de piept de pui, 1/2 lingurita de sare, 1/2 lingurita de piper, 1/2 ceașca de sos de soia, un broccoli, o lingurita de ulei de susan, doua cepe verzi, o lingura ...

- Vișinata este o bautura apreciata indeosebi de femei, dar nu numai. Este, de fapt, un macerat alcoolic pe baza de vișine și zahar. Daca vei urma sfaturile noastre vei avea o vișinata de nota 10. Iata cum faci vișinata. Iata care sunt cantitațile pentru o damigeana de 2-2,5 l. Daca nu ai damigeana…

- Preparatul, unul de traditie in Ardeal, necesita doar cateva ingrediente, dar e nevoie de cateva zile pentru a pregati carnea de porc asa cum trebuie. Untura de porc, de preferat de Mangalita, si usturoiul sunt doua ingrediente care completeaza gustul fripturii.

- Mucenici moldovenesti Ingrediente: - 700 g faina - 100 g zahar - 50 g margarina - 2 linguri miere de albine - 4 linguri ulei - 25 g drojdie - 300 ml apa - 1 plic zahar vanilat - nuca macinata Pentru sirop: 1 lingurita…

- Ateroscleroza se refera la o serie de modificari ale arterelor inimii, constand in depunerea si infiltrararea de grasimi, lipide, polizaharide, sange, tesut fibros si depozite de calciu in peretii arterelor.

- Ingrediente 3 linguri unt1-2 ardei grași, feliați1 ceapa, tocata2 lingurițe usturoi, pisat3 lingurițe mix de condimente4 cotlete de porc100 ml supa de pui100 g smantanasarepiperorez fiert, opțional Afla cum se prepara cotletele de porc…

- Dimineata si seara ia o lingurita de crema sau mananca pe o felie de paine. Pentru efecte maxime adauga si usturoi tocat. Ingrediente 1 lamaie. Continuarea AICI.

- Pectina continuta de elixir ajuta la excretia colesterolului in exces, scade nivelul de insulina si normalizeaza metabolismul. Licopenul lupta cu toxinele din corp si le elimina. Ingrediente pentru elixir 1 grapefruit mare si copt. Continuarea AICI.

- Ingrediente: 200 g iaurt grecesc degresat, 50 ml ulei, 1 banana bine coapta, 2 oua, 200 g faina, 70 g cacao, 1 lingurița esența de vanilie, 1 praf de sare, 1 lingurița praf de copt, 100 g ciocolata neagra, 100 ...

- Sanatatea are nevoie doar de doua ingrediente și anume alimentație și mișcare. Iar pentru ca aceste doua ingrediente sa funcționeze timp indelungat ai nevoie de disciplina. O viața activa va ține la distanța afecțiunile și te va ajuta sa iți indeplinești toate planurile. Daca faci parte din…

- Orange, liderul pietei de telefonie mobila din Romania, a inregistrat din nou anul trecut, dupa 7 ani, venituri totale de peste 1 miliard de euro, dupa o crestere de aproape 8% a incasarilor in trim. IV la 280 mil. euro. Anul trecut veniturile totale au fost de 1,070 mld. euro, mai mari…

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Puțin asfalt, cateva lopeți și multa apa de ploaie. E rețeta dupa care drumarii din Oltenia repara gropile pe drumul național dintre Craiova ți Calafat, șosea care face parte din coridorul 4 paneuropean. Imaginile au devenit virale dupa ce fost postate pe o rețea de socializare.

- Mai este putin pana cand vine primavara si vor incepe sa apara verdeturile in gradina. Leurda culeasa din padure ramane o „delicatesa” pe care o vom gasi in curand, pentru putin timp, doar pe tarabele din piata. O reteta de clatite cu urda si leurda ne va face sa asteptam primavara mai cu drag.

- Ingrediente:500 g biscuiti populari sau petit2 oua100 g unt100 g zahar pudra50 g faina100 ml lapte ciocolata rasaMod de preparare: Se bat ouale cu zaharul vanilat si se adauga putin cate putin untul si se bate bine pana cand amestul devine neted.Se adauga laptele si faina si se pune la fiert amestecand…

- Ingrediente 800 g mazare 2 cepe 1 morcov mare 1 cartof 1 catel de usturoi 2 conserve rosii in bulion putin ulei o legatura marar 1/2 lingurita tarhon uscat sare piper Preparare (6 portii) Taie ceapa cat mai marunt si caleste-o in 1-2 linguri de ulei. Cand ceapa devine translucida, adauga morcovul dat…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- Ingrediente (4 portii) 1 crap de 1 kg 1 morcov 1 radacina de patrunjel 1 ceapa mare 100 g telina 2 ardei grasi galbeni sau verzi 4 rosii mari 2 lingurite orez 1 plic bors 2 linguri ulei 1...

- ♦ Policolor, producator controlat de fondul de investitii RC2, detine o fabrica in Bucuresti si una in Bulgaria, cu un total de 900 de angajati. Grupul producator de lacuri si vopsele Policolor Orgachim si-a majorat cifra de afaceri cu 7% anul trecut, ajungand astfel la business de 64…

- Ingrediente: 8-10 cartofi, 2 linguri unt, ½ pahar frisca, 8-12 ciuperci proaspete, 2 cepe, sare, piper negru macinat, 2-3 linguri de verdeata taiata. Mod de preparare: Cartofii se spala si se curata. Cartofii mai marunti se folosesc intregi, iar cei mai mascati se taie. Se toarna uncrop, se sareaza…

- Ingrediente (1 tort): 3 oua, 3 linguri zahar, 2 linguri ulei, 3 linguri faina, 4 linguri nuca macinata, 1/2 pliculet praf de copt, 1 lingura zahar vanilinat, sare. Pentru decor: 100 g zahar, 100 g miez de nuca Pentru crema: ...

- Galuștele sunt perfecte pentru supa de pui sau oriare alta supa. Cel mai important lucru este sa nu fie tari. Noi iți vom spune cum se fac galuștele ca sa fie pufoase. Daca vrei galuște pufoase, nu trebuie sa folosești decat un ou și griș, care sa aiba aceeași greutate și un praf de sare. E important…

- Acestea sunt cele mai comune cauze ale balonarii: - inghitirea de aer- acumularea de fluide in abdomen- gaze in intestine- sindromul colonului iritabil- intoleranta la lactoza- chisturi ovariene- obstructie intestinala partiala- sarcina- sindromul premenstrual-…

- Masca pe care o vom prezenta poate fi numita ”opera de arta a naturii!” Da, pentru ca are un effect uluitor asupra tenului ridat sau cu acne. Si nu trebuie sa te agiti mult pentru a gasit elementele care o compun.A

- Nu exista diferente majore de consum intre tineri, adulti si varstnici. Astfel, 17% dintre persoanele din categoria de varsta 35 - 49 de ani consuma antibiotice fara prescriptia medicului, 15% din persoanele cu varste intre 18 si 34 de ani si tot 15% din persoanele cu varste intre 50 si 64 de ani.…

- Prezent la Giurgiu la o conferinta de presa, liderul ALDE Giurgiu, Toma Petcu, cel care, pana nu demult, a detinut portofoliul Ministerului Energiei, a vorbit atat despre motivele ce l-au determinat sa demisioneze din functie, cat si despre realizarile sale in calitate de ministru. In ceea ce priveste…

- Lantul de farmacii Tei si magazinele Bebe Tei, controlate de antreprenoarea Roxana Maftei, au finalizat anul trecut cu afaceri totale de 465 de milioane de lei (peste 100 de milioane de euro), potrivit oficialilor companiei si calculelor ZF. „Farmacia Tei a finalizat anul trecut cu…

- Tocanita de cartofi cu carne slaba # Reteta 1 Reteta de la Laly Ingrediente tocanita de cartofi cu carne slaba 1 kg cartofi (eu am pus si albi si rosii)2 ardei grasi verzi1 ardei gras rosu1 morcov2 cepe500 g carne macra (fara grasime)50 ml ulei3…

- Dimineata, pe stomacul gol, ar trebui sa mananci doar doua ingrediente. In rest, mananca alimente sanatoase la pranz si cina, insa nu mai consuma nimic dupa ora 18:00. Daca ti se face foame, mai poti manca o banana si poti bea apa calda. Despre ce este vorba vezi AICI.

- Ingrediente: Macaroane 500 g, branza de vaci 500 g, oua 3, smantana 50 g, unt sau margarina 100 g, sare, pesmet. Pentru sos: galbenusuri 3, faina 30 g, lapte 500 ml, zahar 50 g. Mod de preparare AICI.

- Ingrediente: 500 g cartofi, 2 linguri ulei, 8-10 ciuperci, 2 ardei, 1 ceapa, 3 caței de usturoi, 1 praf de sare, 10 oua, 100 ml lapte, 100 g branza rasa, piper. Mod de preparare: Dati drumul la cuptor și tapetati ...

- Parintele Elefterie Mihail este cunoscut pentru numeroasele invațaminte pe care le-a transmis creștinilor. Puțini sunt cei care știu rețeta miraculoasa a acestuia cu care reușea sa vindece orice boala!

- Probabil ca ai fost si tu la saloane pentru tratamente de indepartare a parului nedorit, insa acestea sunt scumpe si nu intotdeauna eficiente. De aceea, iti recomandam un truc 100% natural care te ajuta sa scapi de parul de pe fata. Ingrediente 2 linguri de pasta de fulgi de…

- Ingrediente: Pentru aluat: 250 g faina, 1 ou, ½ lingurița sare, ½ lingurița piper, 200 g unt, 2-3 lingurițe lapte rece. Pentru umplutura: 90 g unt, 3 fire praz, ½ lingurița sare, 500 g ciuperci, 2 lingurițe cimbru, 3 linguri ...

- Primaria sectorului 4 are un buget anual de aproape 700 de milioane de lei. Anul trecut, primarul l-a considerat insuficient ca sa sustina si paza scolilor, asa ca a renuntat la contract. In Ajun de Craciun, insa, consilierii locali au majorat lefurile angajatilor, pe motiv ca de la 1 ianuarie creste…

- Ingrediente: Pentru rulouri: 200 g unt, 200 g faina, 1 praf sare, 200 g zahar, 9 albușuri Pentru crema: 600 g ciocolata neagra, 400 ml smantana pentru frișca Mod de preparare: Mixezi untul cu zaharul pana obții o compoziție pufoasa. ...

- Tort „Sah-Mat” pentru musafirii tai. Sigur ii vei da pe spate cu aceasta reteta. Ingrediente: 10 linguri de faina 8 oua 18 linguri de zahar 2 plicuri de zahar vanilat 2 linguri de cacao 2 linguri de ulei 2 linguri de apa ½ lingurita de sare 2 lingurite esenta de vanilie 2 lingurite praf de copt 500…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- Ingrediente: Faina 60 g, miez de franzela (inmuiat in lapte si stors) 60 g, stafide 20 g, coaja de portocala zaharisita 100 g, oua 3, zahar 50 g, rom 100 ml, unt sau margarina 150 g, scortisoara pisata 1/4 lin­gurita, cuisoare pisate 2, lamaie…

- Reteta de sangerete in viziunea lui "Chef" Radu Anton Roman Multiple credinte populare privind efectul benefic al contactului cu sangele se manifesta mai ales la marile sarbatori calendaristice, cand norme de viata traditionala impun sa vezi neaparat sange (in special la Ignat, daca nu tai porc trebuie…