Stiri pe aceeasi tema

- Iata cea mai simpla metoda de desfundat chiuveta. Ai nevoie de 3 ingrediente pe care sigur le ai in bucatarie Cu timpul permeabilitatea scurgerilor de la chivete si cazi se diminueaza, deorece aici se strange o cantitate semnificativa de mizerie si gunoaie. Apoi intr-o zi pe care nu o putem numi frumoasa,…

- O mulțime de persoane se confrunta cu problema respirației urat mirositoare. In general, aceasta este mai pregnanta dimineața, dar poate aparea pe timpul zilei. Cel mai probabil, soluția de urgența este guma de mestecat, insa nu este sanatoasa.

- Numirea a doi judecatori CCR, cate unul din partea Camerei Deputaților și Senatului, a prins marți opoziția nu doar divizata, ci și incapabila sa adune toate voturile propriilor colegi pentru candidatul lor.PNL și USR au depus candidați separați și in Senat și in Camera Deputaților pentru…

- Acneea rezulta in urma inflamatiilor produse se infundarea porilor cu sebum. Diferenta dintre punctele negre si cosuri este ca primele se oxideaza in prezenta aerului, iar celelalte nu ajung in contact cu aerul, deci nu oxideaza. Cum sa tratezi cosuri si puncte negre Nu exista un tratament…

- Nou pe piața din Romania: prima gama de supe concentrate pentru gatit, din diverse tipuri de oase și carne, cu ingrediente 100% naturale. Gama ZWUP este lansata pe piața de Nutrizema SRL, un start-up ieșean inființat in anul 2017. Supele concentrate ZWUP se folosesc ca baza pentru gatit sau ca adjuvant…

- Ministrul Finanțelor a anunțat vineri ca ordonanța 114, care impune noi taxe mediului bancar și de afaceri va fi modificata. Oficialul susține că apare un nou indice ROBOR, care va scădea ratele la credite, și o taxă pentru bănci, care să le stimuleze să dea împrumuturi…

- Puratos Romania, filiala producatorului de ingrediente pentru industriile de brutarie, patiserie-cofetarie si ciocolaterie, a vandut anul trecut materii prime si ingrediente pentru sectorul alimentar in valoare de 32,7 milioane euro. Tot anul trecut,...

- Bicarbonatul de sodiu este un aliment care nu ar trebui sa lipseasca din nicio bucatarie. Bicarbonatul de sodiu este bun atat pentru prajituri, cat si pentru a curata diverse portiuni din baie sau bucatarie. De asemenea, Bicarbonatul de sodiu este extrem de benefic si pentru tratamente faciale.