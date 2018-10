Stiri pe aceeasi tema

- Cum scap de herpes. La schimbarea anotimpurilor, cand imunitatea este scazuta, se creeaza in organism mediul favorizant apariției herpesului, o afecțiune a pielii provocata de virusul Herpes simplex de tip I. Acesta este contractat de mai toata lumea, inca din primii ani ai vieții.

- Tratamente naturiste pentru ficat. Atunci când ficatul nu functioneaza cum trebuie, toate celelalte organe ale corpului au de suferit. Functiile sale nu pot fi înlocuite de nici un alt organ din corp.

- DacE ai cicatrici inestetice in urma acneei, atunci noi avem masca salvatoare pentru tine! Curcuma este ingredientul care va face minuni cu tenul tEu. Curcuma are numeroase beneficii, printre care xi rol anti-inflamator, dar in acelaxi timp i:i ajutE organismul sE lupte impotriva bacteriilor "i, de…

- Ti se intampla frecvent sa iti iasa herpes la gura in cele mai nepotrivite momente? Daca raspunsul este afirmativ, afla ca, pe langa medicamentele obisnuite, natura iti da o mana de ajutor despre cum sa scapi de herpes simplu si rapid.

- Tantarii ne dau tuturor bEtEi de cap in fiecare varE, iar multi oameni simt cE au ajuns la capEtul puterilor xi nu mai xtiu cum sE scape de ei. Sunt vexti bune, insE, pentru toti cei care vor sE scape de tantari xi sE nu mai aibE priobleme cu acextia.

- De"i nici mEcar nu a implinit 18 ani, Alexia Eram este deja foarte atentE cu silueta ei. Fiica Andreei Esca ia mEsuri drastice pentru a arEta cat mai bine, iar acest lucru poate fi dovedit de eforturile pe care le face pentru o talie de viespe.

- Pediculoza, o infestatie favorizata de conditiile precare de igiena, apare inca, destul de frecvent, inclusiv in mediul urban, mai ales la copiii intre 4 si 14 ani, care stau in colectivitati.

