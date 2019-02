Cum scapi de emoții înainte de vorbitul în public Exista o mulțime de situații care produc anxietate, dar sustinerea unei prezentari este adesea situatia cea mai incarcata de anxietate la locul de munca. Indiferent de importanta ei, stand in fața altora și sperand sa nu ne uitam discursul sau sa nu spunem ceva gresit, este o rețeta pentru un nivel ridicat de anxietate. Incetati sa va mai spuneti ca trebuie sa va calmati. sa va mai spuneti ca trebuie sa va calmati. Atunci cand suntem anxiosi, ne simtim intr-un anumit fel. Exista fluturi in stomac. Ne tremura mainile. Și daca incercam sa ne linistim sau sa ne mintim si sa ne spunem ca suntem calmi, este evident ca afirmația… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coform studiilor, masina este cel mai utilizat mijloc de transport din Romania. Indiferent ca vorbim despre deplasari scurte si rapide sau despre calatorii lungi, romanii prefera confortul masinii. Insa intretinerea unui autoturism nu este deloc ieftina, de aceea serviciile de rent a car au crescut…

- FC Voluntari s-a impus in fața lui Sepsi OSK, scor 4-2. Ioan Andone, managerul general al ilfovenilor, e optimist in privința salvarii de la retrogradare. „E o victorie vitala. Ne-am apropiat și de Calarași in clasament. Acum depinde de cat de inteligenți suntem mai departe. Am aratat foarte bine.Cand…

- Despre sfera serviciilor de investigatii particulare putem spune ca aceasta a cunoscut o evolutie deosebita in ultimii ani si in tara noastra. Nu este o noutate sau o surpriza insa pentru cei mai multi, pentru ca situatiile in care ajutorul unui detectiv particular se dovedeste folositor sunt nenumarate.…

- Nu exista om care sa nu stie cat este de dificil este sa scoti mirosul de prajeala din par, haine sau, mai ales, din casa. Indiferent de ce prajesti, oua, carne sau legume, poate dura cateva ore bune pana cand mirosul sa dispara complet din casa. Ei bine, in cazul in care vrei sa scapi rapid de acest…

- ARAD. Putem rasufla ușurați! Autoritațile anunța ca județul nostru este ocolit in continuare de pesta porcina africana, care evolueaza inca in Bihor. Teama ca am putea inregistra primul caz a aparut dupa ce un porc domestic a fost gasit mort, luni, aruncat la o ghena din municipiu, aflata pe strada…

- La recuperari. Acolo s-a facut diferenta, mai ales la cele ofensive, americanii Sibiului fiind imperiali la acest capitol, in meciul din etapa a XI-a a primei grupe valorice din Liga Nationala de baschet masculin. CSU a castigat cu 99-87 dupa un meci spectaculos si mult mai strans decat o arata scorul.…

- Sunt momente extrem de tensionate in Marea Britanie unde premierul Theresa May iși va juca viitorul politic in aceasta seara. Ea urmeaza sa fie supusa unui vot de incredere de catre deputații conservatori. Mulți conservatori s-au aratat extrem de nemulțumiți de acordul pentru Brexit pe care…

- Indiferent ca vorbim despre mici petreceri organizate sau despre evenimente de mare anvergura, cert este faptul ca in ambele situatii, precum si in alte circumstante asemanatoare, se preteaza sa avem tinute impecabile din toate punctele de vedere. Domeniul modei este unul destul de dinamic am putea…