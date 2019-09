Cum scapi de dobânzile şi penalităţile către ANAF Persoanele fizice si juridice care au datorii de peste un milion de lei si sub un milion de lei au posibilitatea sa le fie sterse accesoriile calculate de-a lungul timpului, daca isi platesc debitele principale. S-a publicat procedura care arata cum se pot sterge dobanzile si penalitatile. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane suspectate ca fac parte dintr-o rețea de hoți din Romania care operau in Franța a fost destructurata de anchetatorii francezi și romani, relateaza AFP, citata de Agerpres. Miercuri, patru anchetatori francezi, sustinuti de aproape 270 de anchetatori romani, au arestat in Romania noua…

- Potrivit acestuia, o masura similara a fost luata in luna iulie pentru persoanele fizice, dupa aceasta decizie constatand-se o crestere a incasarilor la bugetul local. "Cand am aplicat aceasta masura pentru persoanele fizice am constatat ca e o reusita. Oameni care aveau de plata sume destul…

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02175 Constanta Spitalul Militar Constanta cumpara analizor automat integrat biochimie si imunologie, in valoare de 505.250 lei. Contractul "Furnizare, instalare, punere in functiune analizor automat integrat biochimie si imunologieldquo; a fost atribuit, prin procedura…

- O femeie din Salonta a disparut de doua luni de acasa și este cautata de Poliție. Familia susține ca voia sa plece la munca in strainatate, dar a fost vazuta parasind locuința imbracata doar intr-un trening, fara alte obiecte asupra ei. Farkas Eva, in varsta de 40 ani, a plecat de acasa pe 31 mai 2019,…

- Persoanele fizice nu vor mai avea poprire pe conturi daca valoarea datoriilor fata de stat este mai mica de 2.000 de lei, fata de 100 de lei cat este plafonul in prezent, potrivit unui proiect de ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala publicat luni. Potrivit ANAF, numarul contribuabililor…

- Politia de Frontiera recomanda folosirea tuturor punctelor de trecere Ca urmare a cresterii traficului în vami, autoritatile române au decis suplimentarea numarului de agenti de control la frontiera. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera precizeaza ca, în august…

- 41 de botosaneni din zona orasului Stefanesti au intrat azi in posesia unor ajutoare de urgenta, acordate de guvern pentru persoanele afectate de inundatiile din acest an. Valoarea totala a acestora este de 61.500 de lei, fiecare botosanean primind cate 1.500 de lei. Prin hotararea de guvern din iunie…

- Alergia la ambrozie se manifesta diferit de la un om la altul, insa majoritatea simptomelor corespund. Acestea sunt stranut frecvent, manarimi de nas/ochi, secretii nazale abundente, ochi rosii. Cine sufera de alergie la ambrozie se confrunta si cu manifestari de astm. Adica vor avea dificultati…