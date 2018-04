Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial cu numarul 227 din 14 martie 2018 a fost publicata Legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Una dintre prevederi se refera la…

- Un clujean a fost amendat de doua ori, in doar cateva minute, de acelasi politist local! Prima data, pentru ca si-a parcat masina intr-un loc interzis. A doua oara, pentru ca - in loc sa se limiteze la a semna procesul verbal - i-a scris agentului o urare de bine. I-a transmis-o si verbal, ca sa fie…

- Jucatorul Stelei, Mihai Pintilii, a fost sanctionat miercuri de catre Comisia de Disciplina a FRF cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 6.800 de lei, informeaza lpf.ro.“FC CFR 1907 Cluj vs. FCSB – Eliminare – In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4. a si 63.2.5…

- COD RUTIER: Toti soferii trebuie sa stie acest truc. Scapi de amenda daca politistul nu a completat acest camp in procesul verbal Soferii care au ramas fara permis pentru diverse abateri rutiere vor scapa de sanctiune daca agentul de politie nu mentioneaza in procesul-verbal, in mod expres, sanctiunea…

- O scapare a Codului Rutier face ca soferii care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera 97 de lei, scrie realitatea.net. Astfel de dispozitive se gasesc pe internet iar vanzatorii se lauda ca, in mai putin de 2 secunde numarul este acoperit…

- Soferii care au ramas fara permis pentru diverse abateri rutiere vor scapa de sanctiune daca agentul de politie nu mentioneaza in procesul-verbal, in mod expres, sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, precum si perioada suspendarii. Decizia apartine Curtii Supreme,…

- Soferii care au ramas fara permis pentru diverse abateri rutiere vor scapa de sanctiune daca agentul de politie nu mentioneaza in procesul-verbal, in mod expres, sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, precum si perioada suspendarii. Decizia apartine Curtii Supreme.

- O scapare a Codului Rutier permite soferilor care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera, 97 de lei. Astfel de dispozitive se gasesc pe internet, iar vanzatorii se lauda ca, in mai putin de 2 secunde, numarul este acoperit complet; timp…

- Un barbat, surdo-mut, a fost amendat de jandarmii bucureșteni pentru ca, in urma cu zece zile, a participat la o contramanifestație neautorizata organizata impotriva PSD și ar fi…strigat lozinci. Reprezentanții Jandarmerie admit ca explicația din procesul verbal legata de scandarile pe care omul nu…

- O scapare a Codului Rutier face ca soferii care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera 97 de lei. In doar 1,8 secunde numarul poate sa fie a...

- Dorel Ivan, din județul Sibiu, ne intreaba daca este adevarat ca s-a schimbat legea, in sensul ca, pentru lipsa rovinietei, se da doar o singura amenda intr-o luna. RASPUNS: Intr-adevar, legislația in domeniu a fost modificata recent, dar nu tocmai in sensul sugerat de dv. Este vorba de Legea pentru…

- Șoferii care sunt prinși circuland fara rovinieta au nevoie de patru luni ca sa scape de plata amenzii. Actualele prevederi legislative stabilesc ca procesul verbal nu mai trebuie sa conțina fotografii doveditoare, dar daca șoferul depistat fara rovinieta nu este inștiințat in patru luni, contravenția…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. Legea pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 9 martie, legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie…

- O lege promulgata de președintele Klaus Iohannis arata ca șoferii depistați ca au circulat fara rovinieta nu vor mai plati amenda in cazul in care trec patru luni fara sa fie inștiințați de aceasta contravenție.

- Soferii prinși fara rovinieta pot scapa de amenda, daca nu sunt anunțați. Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca procesul verbal de constatare a amenzii trebuie transmis in cel mult doua luni. Amenzile pentru cei care circula cu mașina fara sa aiba rovinieta valabila se vor prescrie in patru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat joi, 8 martie, legea prin care șoferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sancționați in intervalul cuprins de la data savarșirii contravenției și pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca șoferul nu e informat timp de 4 luni. Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. Legea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea prin care șoferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sancționați în intervalul cuprins de la data savârșirii contravenției și pâna la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca șoferul nu e informat timp de 4…

- „Sanctiunea a fost de 3.000 de lei iar magazinul are obligativitatea de a restitui contravaloarea produselor cumparate. Alte produse expirate nu am mai gasit", a mentionat Alexandru Hordila, seful Comisariatului pentru Protectia Consumatorului Iasi. Amintim cititorilor ca pe 20 februarie „Ziarul de…

- Vineri, 16 februarie 2018, are loc poate cea mai asteptata sedinta a Consiliului Judetean Prahova. Vorbim despre sedinta ordinara in care se va aproba atat bugetul judetului cat si sumele pe care le primesc localitatile din judet. Abia dupa aceasta sedinta, municipiile, orasele si comunele prahovene…

- Randi a ramas fara permisul de conducere dupa ce polițiștii l-au surprins conducand cu viteza mare. Din pacate, atunci cand a semnat procesul verbal, artistul nu a știut ce semneaza exact, crezand ca oamenii legii i-au dat doar puncte de penalizare. Randi a fost amendat si cu suma de 600 de lei si i-a…

- Oficialii Registrului Auto Roman au precizat ca RAR si DRPCIV nu introduc o prevedere legala, prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendat sau expirat, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmiea unui dosar penal.

- Aproape trei mii de lei este sanctiunea-record pentru soferii indisciplinati. Dar se poate ajunge chiar si la inchisoare. Trei din 100 de masini din Romania circula fara inspectia tehnica valabila.

- Polițiștii clujeni au efectuat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 07.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au actionat pentru creșterea gradului de disciplina rutiera atât…

- In cazul celor care circula cu masinile, pe drumurile publice, fara a avea rovinieta valabila, fapta se va prescrie in patru luni de la savarsire, conform unui proiect de act normativ care a primit azi votul decisiv al deputatilor si care va ajunge curand, pentru promulgare, la seful statului.

- Deputații au adoptat un proiect de lege care modifica Ordonanța de Urgența privind aplicarea tarifului de utilizare și trecere pe drumurile naționale a rovinietei. Potrivit unui articol din actul normativ, aplicarea sancțiunii se prescrie in termen de patru luni de la data savarșirii faptei. Procesul…

- Soferii care are circula fara rovinieta nu vor mai putea fi sanctionati in intervalul cuprins intre data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, potrivit unui...

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. ”Camera Deputatilor,…

- Soferii care circula fara rovinieta si nu primesc amenda in patru luni, scapa de aceasta contraventie. Pana acum, termenul de prescriere a faptei era de sase luni. In plus, amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce a primit, marti, vot final, la Camera Deputatilor.…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect de lege prin care se modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind rovinieta, mai exact, aplicarea tarifelor de utilizare si de trecere pe drumurile nationale. Astfel, la procesul verbal nu se mai adauga obligatoriu fotografii doveditoare, iar…

- Noi modificari cu privire la rovinieta: Cum pot scapa soferii de amenda Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect de lege prin care se modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind rovinieta. Este voeba mai exact de aplicarea tarifelor de utilizare si de trecere pe drumurile nationale.…

- Soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. De asemenea, actul normativ adoptat astazi de Camera Deputatilor elimina si…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea sa scape de amenda, daca autoritatile ii anunta prea tarziu ca au incalcat legea. Proiectul legislativ a trecut, marți, de plenul Camerei Deputatilor. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase luni de la savarșirea faptei. In cel mult doua luni de…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 265 de voturi. Potrivit proiectului…

- Proiect de lege privind contraventia in cazul circulatiei fara rovinieta Foto: Arhiva/ Agerpres. Camera Deputatilor a adoptat astazi, în calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se reduce la 30 de zile intervalul de timp dintre savârsirea faptei si constatarea contraventiei…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea sa scape de amenda, daca autoritatile ii anunta prea tarziu ca au incalcat legea. Asta prevede un proiect legislativ care intra marti la votul final in plenul Camerei Deputatilor, scrie Digi 24.Termenul de prescriere al amenzii a fost redus.In cel mult doua…

- Documentul prin care suntem sanctionati de politisti in trafic se numeste proces-verbal de contraventie si, de la momentul cand ne este inmanat sau comunicat, avem 15 zile ca sa mergem la judecatorie sa facem plangere in ceea ce-l priveste. Astfel de procese se judeca foarte repede si, de la momentul…

- Chirurgul brasovean Sorin Velicu a fost sanctionat cu cea mai mare amenda penala din istoria instantelor din Romania. Magistrații din Brașov i-au aplicat o amenda in valoare de 100 de mii de lei, un record pentru instanțele romanești. Fost angajat al Spitalului Județean Brașov, chirurgul plastician…

- Un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor anunta ca tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din Romania - rovinieta - va crește pentru anumite categorii de autovehicule.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. Rovinieta…