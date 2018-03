Stiri pe aceeasi tema

- Exista reguli feng shui care sa te tina departe de vecinii enervanti? Vestea cea mare este DA! Poti aplica reguli feng shui care sa anihileze energiile pe care nu le poti tolera. Citeste in continuare ce este de facut. Reguli feng shui #1. Protejeaza-ti casa Pentru a-ti proteja…

- Un obișnuit al emisiunii ”Adevaruri Ascunse” de la Antena3, cunoscutul și apreciatul astrolog și numerolog Mihai Voropchieci a prezentat previziunile runelor pentru luna martie, pentru fiecare nativ. Berbec: Are protecție totala toata luna martie, sunt feriți de toate forțele malefice. Taur: O luna…

- Dupa o saptamana de frig, drumuri necurațate de zapada și bulgareli pe cinste, vine vremea sa ne lasam manușile și fularul acasa. Pentru ca vremea se va incalzi ușor și vom simți, in sfarșit, ca a venit primavara. Nu va grabiți, pentru ca și aceste variații de temperatura sunt inșelatoare. Așa ca mare…

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Politia. De asemenea, sambata dimineata, mai sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri aunt anulate.

- Poti gasi o persoana malefica peste tot, nu prea ai cum sa te tii departe de acest tip de oameni. Insa, odata ce o recunosti, este bine sa limitezi cat poti de mult contactul cu ea. Iata mai jos 11 semne ca ai in fata o persoana malefica de care trebuie sa te feresti. Se bucura de raul altora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger si a emis, totodata, o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata.

- The negative opinion given by the prosecutors' Section with the Superior Council of Magistracy (CSM) on the Justice minister's proposal to remove from office the Chief Prosecutor of the National Anti-corruption Directorate (DNA) confirms the point of view constantly expressed by the leadership of…

- Gerul și precipitațiile abundente care au lovit cea mai mare parte a țarii, in special sudul și sud-estul Romaniei se retrag incepand de saptamana viitoare, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- Meteorologii au actualizat in aceasta dimineata avertizarile cod galben si cod portocaliu de vreme rea. Potrivit ANM, se mentin doua dintre avertizarile emise zilele trecute si se emite o alta avertizare noua. Astfel, pana pe 01 martie, ora 10.00 este afectata toata tara de un val de frig care va cuprinde…

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- Inspectia Judiciara a contestat in parte decizia Sectiei de procurori a CSM nr. 686 din 31.10.2017, prin care s-a aprobat raportul intocmit in urma controlului dispus de ministrul Justitiei la DNA. Plangerea IJ a fost respinsa luni ca inadmisibila, insa documentul prin care se contesta decizia CSM…

- HOROSCOP BERBEC Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea perfecta…

- Astazi, la ora la care cititi acest articol, a fost dat publicitatii un document elaborat de catre Comitetul consultativ pentru Conventia-cadru privind protectia minoritatilor nationale, organism specializat al Consiliului Europei.

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit la "Adevaruri Ascunse" despre cum putem afla caracterul și destinul vieții in funcție de forma corpului. Femeile cu forme mai rotunde și cu burta - aceste femei nu vor putea niciodata sa slabeasca in toatalitate. Nu vor putea scoate niciodata grasimea…

- Bolile apar din diverse motive si trebuie sa fim atenti la factorii la care ne expunem. Unele dintre principalele cauze ale bolilor sunt stresul si energiile negative la care ne expunem zi de zi. Din fericire, sunt anumite tehnci prin care putem sa eliminam energiile negative care duc la apariția bolilor…

- Pune in fiecare noapte sub pat un pahar plin cu apa, chiar inainte de culcare, scrie spynews.ro. Este uluitor ce se intampla daca vei face asta. Citeste si Trucuri simple sa scapi de energiile negative din casa ta. Le poti aplica si la birou Aceasta este o tehnica prin care vei indeparta…

- Daca simți ca in casa ta sunt energii negative, ca banii nu iți mai vin și ca ești mereu bolnav sau urmarit de ghinion, atunci este foarte posibil ca cineva sa iți fi facut vraji. Care este rugaciunea care te scapa de aceasta problema cu farmecele?

- Plante vampiri energetici Orhideea este deosebit de periculoasa pentru casa in care locuiesc oameni nehotarati, cu vointa slaba. Pentru acestia, orhideea functioneaza ca o pompa, absorbintu-le energia. Cel mai acut, vampirismul orhideei se manifesta dis-de-dimineata si in timpul noptii. Feriga este…

- Și psihologii se confrunta la rândul lor cu situatii stresante. În astfel de momente, cel mai important lucru pe care-l puteti face este distragerea atentiei de la gândurile negative printr-o serie de activitati. Scrieti tot ce va vine în minte „Pentru…

- Potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei din Romania (OPCOM), pretul orar minim de inchidere pe PZU in luna ianuarie a fost de 0,02 euro/MWh. Insa, in toate pietele care sunt cuplate cu cea romaneasca, aceste preturi minime au fost negative. In Ungaria s-au inregistrat - 25,97 euro/MWh, in…

- Struguri, pepeni, nectarine si alte fructe exotice, dar chiar si condimente, toate extrem de toxice, au fost la un pas sa ne ajunga in farfurii. Din fericire, au fost descoperite la timp si...

- Nutritionistul Cornelia Marin vine la Adevarul Live pentru a ne invata ce trucuri trebuie sa utilizam pentru a slabi rapid si sanatos. De la ora 11.00 ne va spune ce sfaturi le ofera concurentilor emisiunii si care sunt cele mai intalnite greseli care ne fac sa pierdem lupta cu kilogramele in plus.

- Nu scapam de viroze. Potrivit datelor Directiei Sanatate, saptamana trecuta, numarul imbolnavirilor a crescut cu 12 la suta si a ajuns la 2135. Potrivit specialistilor, cele mai multe cazuri au fost inregistrate la copii.

- Știai ca un simplu ceai poate provoca insomnii sau palpitații? Ei bine, iți poate face rau daca nu este preparat corect sau daca il bei in exces.Ceaiul este una dintre cele mai sanatoase bauturi pe care le poti consuma.

- Topul celor mai populare personaje negative din istorie a fost publicat de Empire, celebra revista din domeniul cinematografic. Conform revistei, cel mai popular personaj negativ din toate timpurile vine din “Star Wars” și este, bineințeles, Darth Vader. Pe locul al doilea se afla Joker din “The Dark…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6679 lei, un nou nivel record. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a aprobat peste 1.300 de credite de prefinanțare in cadrul programului StartUp Nation, din care aproximativ 500 au fost deja aprobate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Din cele peste 1.300 de credite, 1.278 au…

- Toti soferii avem probleme cu parbrizul inghetat iarna si cautam metode cat mai rapide si simple sa scapam de aceasta pacoste...mai ales cand ne grabim dimineata. De la cele mai simple si eficiente metode si sprayuri la care se fac reclama pana la cele mai nastrusnice idei...toata paleta de incercari…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru tinerii parinti. Televizorul si calculatorul au o influenta negativa asupra celor mici, iar oamenii de stiinta aduc explicatii si sfaturi pentru a stopa aceste lucruri.Cand vine vorba de copii, canalele media la care acestia au acces preponderent…

- Deea Maxer, regim dur de slabire, dupa ce a fost criticata.Artista recunoaște ca i s-a spus de nenumarate ori ca s-a ingrașat, motiv pentru care a luat masuri. pe langa alimentația sanatoasa, interpreta s-a apucat și de sport. Deea Maxer recunoaște ca a foste la un pas de depresie, din cauza kilogramelor…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila afecteaza pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. In plus, postarile presedintelui sunt asaltate de tot mai multe comentarii negative. ”Slabiciunea si oportunismul, lasitatea…

- Este extrem de important sa cureti energia negativa daca achizitionezi ceva deja folosit si vrei sa-l aduci acasa ori la birou. Mai ales daca nu stii istoria acelui obiect. Exemplul clasic sunt bijuteriile care pot aduce ghinion noului proprietar. Poate ca fostul lor detinator a suferit un accident…

- Exemplul clasic sunt bijuteriile care pot aduce ghinion noului proprietar. Poate ca fostul lor detinator a suferit un accident tragic, astfel ca membrii familiei au vrut sa scape de ele. Asa ca le-au vandut unui bijutier de la care le-a cumparat altcineva… adica tu. Cand incepi sa le porti…

- Cei care sperau ca mijlocul lui ianuarie aduce si sentinta de faliment a Pandurilor mai au de asteptat cel putin doua luni pentru a putea spera din nou la acest lucru pe care cu cativa ani in urma nimeni nu si-l imagina. Tribunalul Gorj a...

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Cantareața, in varsta de 25 ani, nu se ferește sa posteze pe contul de instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul fizic…

- Investitiile globale in energiile regenerabile au urcat anul trecut cu 3%, pana la 333,5 miliarde de dolari, dar sub nivelul record de 360 miliarde de dolari in 2015, arata un studiu publicat marti de analistii de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF), transmite Reuters.

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Vremea se încalzește din nou începând de marți. Miercuri, temperaturile maxime vor ajunge la 10 grade Celsius, iar în unele zone ale țarii ninsorile vor fi înlocuite cu ploi.

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, „fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria”. Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- Administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in mod obisnuit contra durerilor sau a starilor febrile, poate dauna fertilitatii masculine, conform unui studiu recent, citat de AFP.

- Cum putem scapa de energiile negative din casa sau de pe noi? Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a dezvaluit ca pentru asta este bine sa luam un ou crud si sa-l purtam pe corpul nostru, sa-l rostogolim peste tot.

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba va recomanda Cand sunteti la cumparaturi, evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar și nu va lasati bunurile de valoare (borseta, servieta) in caruciorul pentru cumparaturi. Fiți atenți la portofel si poseta. Depozitati cumparaturile in…

- In perioada 30 noiembrie -22 decembrie, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a intensificat actiunile dedicate cresterii sigurantei cetatenilor. Au fost constatate peste 300 de infractiuni, s-a intervenit la peste 700 de evenimente si au fost aplicate peste 3.000 de sanctiuni contraventionale. Pe…

- Almost half of the Romanians believe that the European Union is heading the right direction, as they place much or very much trust in this institution, while even more of them perceive the activity of the MEPs in negative terms, shows a poll of the Centre for Urban and Regional Sociology (CURS).As…

- Solstitiul de iarna aduce o zi de 8 ore si 50 de minute si o noapte lunga de 15 ore si 10 minute. Solstitiile au loc datorita inclinarii axei Pamantului fata de planul orbitei cu aproximativ 66 de grade, motiv pentru care inclinarea fata de ecuator devine de 23 de grade. Iar daca pe 22 decembrie…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a prezentat luni, 11 decembrie a.c., la un an de la momentul alegerilor parlamentare, principalele puncte ale Carții Negre a guvernarii PSD-ALDE, intocmita de PNL.„Partidul Național Liberal a pregatit Cartea Neagra a guvernarii PSD-ALDE, astazi se…

- Romania recorded in October a negative population growth of 3,974 people, down when compared with the same month last year, when the negative growth recorded was of 6,472 people, according to data released on Monday by the National Institute of Statistics (INS). The number of born alive was…