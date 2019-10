Stiri pe aceeasi tema

- Perioada vacantelor a trecut si s-a dus si luna septembrie, cand mai ciupeam cate un weekend la mare pentru ca vremea era blanda. Temperaturile au scazut brusc, iar ploile nu lipsesc. Un tablou „ideal”...

- Temperaturile din termometre, dar si data din calendar ne arata ca toamna s-a instalat deja. Faptul ca soarele nu mai arde atat de puternic nu ne impiedica insa sa nu ne gandim la destinatii de vacanta.

- Am intrat de 4 zile in anotimpul de toamna, dar ne așteapta o vara prelungita, potrivit prognozei meteo pentru luna septembrie, oferita de Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii ANM au oferit primele informații cu privire la temperaturile care vor fi inregistrate in acesta luna. Pentru…

- „Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atenție…

- Cele mai populare destinatii de vacanta pentru turistii romani in sezonul estival raman cele din Grecia, Turcia si Bulgaria, acestea fiind planificate inca de la inceputul anului, releva o analiza a tendintelor in turism realizata in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 iulie 2019. In acest…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman, instituție aflata sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, organizeaza in perioada 24 iunie- 8 septembrie 2019 cea de-a doua editie a Clubului de vacanta, care propune activitați menite sa contureze momente de neuitat pentru elevii aflați in vacanța,…

- Targuiala pe inceperea anului scolar 2019-2020 cu o saptamana mai in sus ori mai in jos minimalizeaza o discutie necesara privind structura procesului educational institutionalizat in ansamblu. De asemenea, prin specularea contextului ca si cum ar fi aparut un antagonism intre interesul educatiei si…

- Pasionata de calatorii, Corina Caragea iși face mereu timp sa fuga in cate o destinație de suflet. Deși pana acum vacanțele mai lungi erau programate la sfarșit de an, ca sa prinda ziua ei, 31 decembrie, de data aceasta, bruneta și-a luat o vacanța generoasa și peste vara și a plecat in America. „Prima…