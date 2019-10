Cum scapă mama Luizei Melencu de amendă. Adina Anghelescu: E singura posibilitate „Reiese clar din ordonanța ca doamna Melencu a fost citata de doua ori și ca de doua ori a refuzat sa se duca. Dupa ce a refuzat a doua oara, s-a emis aceasta ordonanța de amendare a doamnei Melencu cu aceasta suma extrem de exagerata, limita maxima, practic. Șansa doamnei Melencu de a scapa de aceasta amenda este aceea de a face contestație de catre domnul avocat Tonel in care procurorul de ședința, in fața judecatorului, poate cere sa scada cuantumul amenzii sau chiar sa o scuteasca de amenda. Este singura posibilitate, dar trebuie contestata", a spus Adina Anghelescu, miercuri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

