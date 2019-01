Cum sa vizitezi doua tari intr-o singura calatorie

Stiri pe aceeasi tema

- Pasaportul romanesc – unul dintre cele mai sigure la nivel international Vara trecuta, zilnic, 300 de prahoveni au solicitat pasaport Nicoleta Dumitrescu De la jumatatea lunii in curs, a fost pus in circulatie noul tip de pasaport romanesc, considerat unul dintre cele mai sigure documente de calatorie…

- Potrivit MAE, Serviciul elen de Meteorologie a prognozat, incepand cu data de 15 ianuarie 2019, furtuni si vant pe mare de 9 Beaufort (viteza de aproximativ 75-88 km/h si valuri inalte de cca. 10 m, care se rastoarna). "Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani care au planificate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca sau sa tranziteze Austria cu privire la emiterea de catre autoritatile locale a unui cod rosu de ninsori si a unui cod galben de vant, pentru perioada 8 - 11 ianuarie. In perioada mentionata, vor fi ninsori…

- Obiceiurile și tradițiile din timpul Sarbatorilor de Iarna din satele Țarii Moților pot fi descoperite intr-o expoziție de fotografie deschisa, vineri, in spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba. Expoziția „Țara Moților – calatorie in timp” reunește 29 de fotografii realizate…

- Un avion spatial al Virgin Galactic a zburat joi spre frontiera cu spatiul, revenind in conditii de siguranta in desertul californian, ultima etapa dintr-o serie de teste dificile, desfasurate pe parcursul mai multor ani, de compania care spera sa realizeze primul zbor comercial cu pasageri al SUA…

- Trif susține ca aceștia mint si ca " habar nu au" despre ceea ce au scris, in conditiile in care aduc obiectii la ceea ce au votat cu "doua maini". "Habar nu aveti ce ati scris. Ati reusit performanta de a critica in textul motiunii ceea ce dumneavoastra ati votat cu doua maini. Va reamintesc…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca miercuri si joi intreg teritoriul acestei tari va fi afectat de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ploaie, pe alocuri cu formare de polei.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile locale vor mentine pana la data de 30 aprilie 2019 controalele la frontiere, facand cunoscuta ldquo;persistenta" amenintarii teroriste.Controalele la frontiere…