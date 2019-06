Stiri pe aceeasi tema

- In functie de factorul declansator, exista mai multe tipuri de dermatita, insa tratamentul acestora este oarecum asemanator. Mierea este unul dintre cel mai frecvent folosite remedii. In combinatie cu ceara de albine si uleiul de masline da rezultate foarte bune.

- Avem aproximativ 40 de mii de apicultori, inregistrati oficial, care, impreuna, detin peste 1,6 milioane de familii de albine. In fiecare an producem, in medie, peste 25 de mii de tone de miere. Cel mai bun an a fost 2015 cand ne-am situat pe primul loc in Europa cu o productie de 35 de mii de tone.…

- Cele aproximativ 180.000 de albine din stupii de la Notre-Dame au supravietuit incendiului izbucnit luni, care a afectat grav acoperisul catedralei franceze. Pe retelele de socializare au aparut numeroase reactii de ingrijorare ale unor internauti din lumea intreaga care nu stiau soarta insectele, potrivit…

- Cum faci curațenie de Paște cu bicarbonat de sodiu. Cele mai bune trucuri și rețete care te vor ajuta in curațenia de primavara. Bicarbonatul de sodiu acționeaza ca dezinfectant și curața efecient toate suprafețele din casa.

- Mierea de albine este un aliment si un remediu naturist folosit de milenii intregi in prepararea bucatelor dar si in tratarea diverselor maladii. Nu mai este un secret faptul ca mierea e considerata una dintre minunile naturii, pe care o putem folosi ca hrana, in tratamente cosmetice si, desigur, in…

- Mierea de albine nu este destinata doar in alimentație, ea este foarte benefica și pentru sanatatea noastra. Oamenii o folosesc pentru proprietațile sale antibacteriene și antifungice, beneficiile ei datorandu-se conținutului de vitamine, enzime, aminoacizi și minerale (calciu, fier, clorura de sodiu,…

- Mierea autohtona lipseste de pe rafturile hipermarketurilor, din cauza importurilor de miere la preturi de dumping si a comisioanelor ridicate impuse apicultorilor romani, iar o majorare a pretului de vanzare nu reprezinta o alternativa, intrucat nu poate fi sustinuta de consumul intern. …

- Acum e mai usor ca niciodata sa ne planificam singuri vacanta. Cu ajutorul aplicatiilor si site-urilor de travel, ne putem cumpara biletele de avion, rezerva cazarea si achizitiona bilete la obiectivele turistice pe care vrem sa le vizitam la...