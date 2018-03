Cum să-ţi ştergi definitiv contul de Facebook Cele mai recente scandaluri cum ar fi Cambridge Analytica, precum si actiunile unor celebritati precum Elon Musk care a inchis paginile de Facebook ale Tesla si SpaceX ar putea determina multe persoane sa-si inchida contul de Facebook. Daca va ganditi sa va stergeti definitv contul de Facebook, este posibil sa doriti sa pastrati informatiile din cont. Pasii pentru a pastra o copie a datelor ce le are Facebook despre dumneavoastra sunt: din coltul drepta-sus apasati triunghiul cu varful in jos si apoi click pe setari. din submeniul „general” selectati „Descarca o copie a… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro din coltul drepta-sus apasati triunghiul cu varful in jos si apoipe setari. din submeniul „general” selectati „a…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai.

- Elon Musk pare ca nu mai are foarte mult timp sa se mandreasca cu cea mai mare baterie din lume, deoarece un alt miliardar vrea sa-i depaseasca recordul. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reusit in urma cu cateva luni sa construiasca cea mai mare baterie din lume, insa performanta demna de…

- Un moldovean se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Alexandr Kogan ar fi ajutat firma de analiza Cambridge Analytica sa colecteze ilegal datele personale a 50 de mii de utilizatori.

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Activitate de informare preventiva in domeniul situatiilor de urgenta, derulata la Liceul Tehnologic nr. 1 in Eveniment / Elevii Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria au invatat, de la angajatii ISU Teleorman, cum sa se descurce in situatiile de urgenta si cum sa acorde, in mod corect,…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Protectia Consumatorului a primit aproape o suta de petitii in primele doua luni ale anului in Economie / 93 de petitii au inregistrat reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman in primele doua luni ale anului 2018, potrivit celor mai recente informatii date…

- Celebrul miliardar vizionar Elon Musk crede ca anul viitor va trimite spre Marte prima nava spațiala. El a explicat ca se lucreaza deja la un asemenea aparat de zbor, care va fi testat in prima parte a lui 2019.

- Case, curti si fantani inundate, la Orbeasca in Eveniment / In cele trei sate apartinatoare ale comunei Orbeasca sunt afectate de apele acumulate 16 locuinte, iar alte 203 gospodarii sunt inundate. Totodata, sunt afectate de inundatii si doua poduri si noua podete, 3,5 km de DC, 245 fantani, precum…

- Anunt de presa – Dotare cu utilaje si echipamente pentru dezvoltarea economica a SC Mirumar SRL prin diversificarea activitatii in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new…

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare.

- Așa-numitul Ceas Atomic Deep Space (DSAC) este cel mai mic, cel mai precis și mai rezistent la deplasarea in spațiul cosmic decat orice ceas facut vreodata. Conform unei declaratii a NASA, se asteapta ca acesta sa nu piarda mai mult de 2 nanosecunde pe parcursul unei zile. Primul DSAC va face…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- Aproape 44.000 de teleormaneni ar putea primi ajutoare alimentare de la Uniunea Europeana anul acesta in Social / Reprezentantii Institutiei Prefectului Teleorman, prin Grupul de lucru POAD (Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate), au intocmit situația cu numarul estimativ al beneficiarilor…

- Dincolo de evolutia lui SpaceX si faptul ca Tesla rezolva criza de energie din Africa de Sud, nu totul e roz cu businessul lui Elon Musk. Aflati pentru inceput ca Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Elon Musk a captat atenția intregii lumi cu lansarea celei mai puternice rachete in spațiu, la bordul careia se afla și o mașina electrica Tesla. Totuși, pe langa experimentul SpaceX, un alt eveniment important a mai avut loc in spațiu: primul meci de badminton. Astronauți americani,…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Dupa ce indicele industrial Dow Jones a scazut la inceputul saptamanii cu 1.175 de puncte, iar joi cu inca 1.033 de puncte, ajungand la o scadere totala de aproximativ 10%, cea mai mare scadere saptamanala de dupa criza, cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut 93 de miliarde de dolari din…

- Marti, 6 februarie 2018, o parte din omenire a fost martora unui nou capitol in istoria aerospatiala. Transportorul Falcon Heavy al companiei private SpaceX, a carui fondator este Elon Musk, a reusit sa efectueze cu succes un zbor de teste.

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Elon Musk, fondatorul si directorul general al SpaceX, compania aerospatiala ce tocmai a trimis in cosmos o masina Tesla, este un cititor fervent si un autodidact care nu scapa niciun subiect relevant, mai ales din tehnologie si stiinta.

- Dupa succesul rasunator inregistrat de SpaceX cu lansarea rachetei Falcon Heavy, Tesla, cealalta firma a lui Elon Musk a anuntat un esec urias. A pierdut peste 675 de milioane de dolari in ultimele trei luni ale lui 2017.

- Pasionații de explorarea Cosmosului au stat ca pe ace miercuriUltima lansare in spațiu coordonata de SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a fost incununata de succes. Uimitor este ca racheta avea la bord o „incarcatura” neobișnuita: un automobil Tesla din 2008, „condus” de manechinul numit Starman.…

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- "Garantat sa anime orice petrecere" a fost sloganul utilizat de Musk pentru aceasta operatiune de promovare, care a strans 10 milioane de dolari destinati societatii The Boring Company, care vrea sa construiasca un tren de mare viteza. In data de 27 ianuarie, Musk a anuntat ca se pot face comenzi…

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP.

- Horoscop Știți cum lucreaza o buna parte din Tesla și SpaceX? Non-stop, fara program de lucru, anumite echipe au hotarat sa aiba doar o singura zi libera pe… luna. Au venit tot felul de inspectori federali de la protecția muncii, sa ancheteze și sa-și bage nasul, dar muncitorii, in frunte cu șefii de…

- Elon Musk nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. CEO al SpaceX si Tesla, antreprenorul nascut in Africa de Sud vrea cu orice pret sa schimbe lumea. Pentru a se motiva suplimentar spre acest scop, el si-a anulat singur salariul pe care il primea in calitate de sef al Tesla.

- Ai fi tentat sa spui ca un om care este CEO si fondator al doua dintre cele mai interesante companii din lume, SpaceX si Tesla, n-ar avea foarte mult timp liber pe care sa si-l petreaca jucandu-se. Se pare insa ca nu acesta este cazul lui Elon Musk, antreprenor care nu conteneste sa uimeasca lumea intreaga.