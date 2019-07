Stiri pe aceeasi tema

- Betty Stoian și Catalin Vișanescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Au impreuna un baiețel și o casnicie așa cum și-au dorit. De ziua soțului ei, artista a postat un mesaj pe contul de socializare, in care ii marturisește acestuia dragostea ei. „Ma simt atat de iubita si ma faci…

- Andreea Balan a fost intotdeauna o persoana activa. De cand a devenit mama, viața artistei s-a schimbat total, insa se imparte cu brio intre familie și cariera. Astazi, vedeta a avut un mesaj pentru fani. „S-au dus vremurile cand adormeam la 3 dimineața și ma trezeam la pranz . Acum, copchiii imi dau…

- Kinsey Wolanski, modelul in varsta de 22 de ani care a intrerupt finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și Liverpool, scor 0-2, și-a facut de cap pe Instagram inainte sa-i fie dezactivat contul. Kinsey a ajuns de la 300.000 la peste 2,3 milioane de urmaritori pe Instagram dupa incidentul de pe Wanda…

- Cantaretul columbian Maluma, cunoscut pentru colaborarile cu Shakira si Madonna, si-a inchis contul de Instagram, urmarit de 42,4 milioane de utilizatori, dupa ce a fost criticat in mod eronat ca maltrateaza animale, scrie news.ro.Artistul in varsta de 25 de ani, care se afla in prezent in…

- Platforma media detinuta de Facebook lucreaza la noul proiect alaturi de serviciul de sprijinire al tinerilor The Mix si organizatia de caritate Campaign Against Living Miserably (Calm). Instagram a lansat o revista online pentru a le oferi studentilor și elevilor sfaturi si sprijin pentru…

- Carmen de la Salciua este o femeie puternica, independenta și care nu s-a ferit niciodata sa spuna lucrurilor pe nume, indiferent de situație. Celebra cantareața de muzica de petrecere le da sfaturi despre viața celor care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Divorțul a transformat-o…

- CHIȘINAU, 21 apr – Sputnik. Olga Buzova a postat pe contul sau de Instagram un clip video în care ea danseaza pe cheiul unui râu, cel mai probabil Moscova, pe fundalul sonor al unui cântec interpretat tot de ea. Посмотреть эту публикацию в Instagram В моём пульсе бьются…

- De cand a devenit tata, viața lui Codin maticiuc s-a schimbat total. Celebrul crai de Dorobanți este topit dupa fetița lui Smaranda și deja are sfaturi importante pentru micuța care l-a cucerit din prima clipa cand a venit pe lume. Codin Maticiuc a postat o noua imagine pe contul de socializare, alaturi…