Cum să-ţi recucereşti iubitul 1. Demonstreaza-i ca il iubești Vorbele pot fi de prisos atunci cand vine vorba de recucerirea iubitului, dat fiind faptul ca exista posibilitatea ca acesta sa nu mai creada atat de mult in ceea ce ii spui, vorbe care la inceput i se pareau extraordinare. Trebuie sa treci la fapte, sa ii arați in orice zi cat de mult il iubești, iar o modalitate potrivita este cea in care planifici, zilnic sau cel puțin de 2 ori pe saptamana activitați de cuplu. 2. Privirea este fundamentala pentru a-ți recuceri iubitul 2.este fundamentala pentru a-ți recuceri iubitul Odata cu trecerea timpului, partenerii uita ca privirile sunt cele care spun… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

