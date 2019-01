Stiri pe aceeasi tema

- In urma actiunilor derulate de Politia Romana, in ultima saptamana, pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, au fost intocmite 63 de dosare penale, iar 49 de persoane au fost depistate in flagrant delict.In perioada 11 ndash; 18 ianuarie 2019, sub coordonarea Directiei de Politie…

- Cumpararea unei locuințe este lung, stresant, costisitor și care necesita atenția ta la fiecare detaliu. Fiecare informație suplimentara pe care o poți obține despre locuința te poate ajuta sa negociezi un preț mai bun și sa știi exact ceea ce vei obține dupa ce vei incheia și semna contractul de vanzare-cumparare.

- Șeful Directiei de Pasapoarte din Politia Romana, chestorul de politie Mirel Toanca, a anunțat sambata, ca noile modele de pasapoarte puse in circulatie saptamana aceasta sunt printre cele mau greu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma actiunilor derulate de Politia Romana, in ultima saptamana, pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, au fost intocmite 72 de dosare penale, iar 36 de persoane au fost depistate in flagrant delict. In perioada 14 21 decembrie a.c., sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi…

- Ai decis sa te muți intr-un apartament nou? Cumpararea unei locuințe este un pas crucial din viața oricarui om și reprezinta un proces complex, dar și anevoios, pe care trebuie sa-l planifici din timp. Iata 5 sfaturi care te-ar putea ajuta sa organizezi mai bine etapele mutarii:

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat marti ca va introduce noi sisteme de securitate in locuinta pentru a reduce trauma familiei, dupa ce casa i-a fost sparta de hoti la sfarsitul saptamanii trecute. Intrebat de ce avea oprite camerele de supraveghere, Badalau a explicat: "Pentru ca…

- Politia Romana anunta ca, in urma actiunilor desfasurate in ultima saptamana pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, au fost intocmite 95 de dosare penale. Totodata, 40 de persoane au fost prinse in flagrant, fiind confiscate bunuri in valoare de 1.600.000 de lei.

- Poliția Romana a organizat recent un amplu studiu la nivel național la care au raspuns 1.259 de soferi care au condus cel puțin o data in ultimele 6 luni, pentru a scoate in evidența atitudinile sociale ale șoferilor la volan. Studiu arata ca șoferii din Romania și-au imbunatațit comportamentul la volan…