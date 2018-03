Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2017 a fost unul spectaculos pentru Philips în ceea ce privește televizoarele OLED, iar pentru 2018 numarul de modele OLED s-a marit la 5. În premiera, pe piața a ajuns un model de 65’’, 65OLED873, versiune care este de acum disponibila și în România.…

- Cel de-al unsprezecelea episod al serialului “Fructul oprit”, difuzat in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, le aduce telespectatorilor confesiuni neasteptate, care scot la iveala framantari, sentimente si trairi intense. Intr-un moment de deznadejde, Alex Iova (interpretat de Petru Paun) isi…

- Un studiu efectuat recent de catre cercetatorii Universitații Syracuse, din SUA, a descoperit ca micul dejun format din ciocolata poate imbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și chiar te poate ajuta la slabit! Daca iți mananci desertul de…

- Selena ne reamintește ca nu se lasa afectata de vorbele urate ale societații și, mai mult decat atat, intr-un clip video postat pe contul personal de Instagram, cantareața ofera raspunsul perfect jignirilor aduse datorita faptului ca a pus cateva kilograme. ” Mitul frumuseții- o obsesie asupra frumuseții…

- Daca te inscrii in lista de mai jos, sansele sa ai un copil de succes sunt foarte mari, dar la fel de mare este si riscul sa o dai in bara. Iata ce ai de facut. Berbec – Sagetator: Reintoarcerea la natura Berbecul si Sagetatorul sunt semne de foc, din a caror combinatie ies scantei…

- Asemenea drogurilor, exista alimente care dau dependenta! Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca, odata ce le gustam, nu mai putem trai fara ele. Cercetatorii de la Universitatea de S...

- Visatul cu ochii deschiși la concediul din vara te-a ajutat sa treci peste aceasta iarna mohorata: ți-ai imaginat marea calda, valurile, soarele, plimbarile pe strazile fascinante ale unui oraș nou și serile de distracție cu prieteni. Iar pe masura ce vara se apropie, planurile devin tot mai concrete:…

- Știi când este cel mai bine sa bei lapte sau sa manânci orez și banane? Multe alimente consumate la ore greșite pot sa cauzeze simptome suparatoare, așa ca evita sa faci asta!

- In sezonul rece ne intalnim tot mai des cu raceala si afectiunile respiratorii, iar asta din cauza unui sistem imunitar deficitar. Organismul este supus zilnic interactiunii cu diferiti agenti patogeni, acterieni, virali, parazitari sau factori...

- Fructul de avocado are foarte multe beneficii nutritionale, iar prepararea sa este relativ usoara, mai ales pentru micul dejun, fiind foarte hranitor pentru copii. Un avantaj la avocado este acela ca poate fi combinat cu numeroase branzeturi, legume, cereale integrale sau chiar oua. Iata mai jos cateva…

- TEST. Ai vreun complex sau te placi așa cum ești? Raspunde la 10 intrebari și afla daca te simți bine in pielea ta, ți-ai dori sa arați mai bine sau nu ai deloc incredere in tine… 1. Noua colega te invita la o petrecere… a. Aștepți cu nerabdare sa mergi! b. Incepi sa te gandești cu ce-o sa te imbraci.…

- HC Vaslui – CSM Fagaras 26-24 (15-13) VICTORIE…Echipa vasluiana de handbal a invins joi, pe teren propriu, formatia CSM Fagaras, cu scorul de 26-24, intr-un meci contand pentru etapa a 21-a a Ligii Nationale. In urma acestui rezultat, elevii lui Bozo Rudic au urcat pe locul 10 in clasament, depasind-o,…

- Multi oameni sar peste micul dejun pentru ca, mai tirziu, se simt mai flamanzi decit atunci cind n-au mincat nimic dimineata. Insa, potrivit nutritionistilor, oamenii nu se simt flaminzi pentru ca au mincat micul dejun, ci pentru ca au consumat micul dejun GRESIT. Iata cele mai intilnite greseli cind…

- Piesele “Perfect”, “Castle on the hill” și “Shape of you” l-au ajutat pe Ed Sheeran sa devina artistul cu cele mai multe inregistrari vandute ale anului 2017. Albumul “Divide”, lansat in martie 2017 a devenit in doar cateva luni cel mai bine vandut album al anului. Ed Sheeran este al cincilea artist…

- Doctor Vesa Damaris, medic specialist neurologie la MedLife Genesys, spune ca migrena se caracterizeaza prin simptome precum: ● hemicranie, adica durere localizata la nivelul jumatații drepte sau stangi a capului, cu caracter pulsatil ● greața, varsaturi ● fotofobie și fonofobie (pacientul prefera sa…

- Combinatia de miere si nuca are foarte multe beneficii pentru sanatate. De aceea, trebuie sa o consumi zilnic. Se pare ca mierea si nuca, in combiantie, sint mai eficiente ca multe medicamente. Aceasta combinatie ofera toate vitaminele, mineralele, proteinele, grasimile si carbohidratii de care corpul…

- Pentru ca postul este o perioada care poate da batai de cap unora atunci cand vine vorba despre diversificarea alimentatiei, vedeta ne ofera cateva idei care respecta principiile stilului de viata sanatos. Chiar daca renuntam la carne, oua si lactate, alegerile alimentare pe care le facem in timpul…

- Patratele abdominale nu se obtin deloc usor iar sa le intretii adesea este si mai greu. Astfel ca daca faci parte din categoria doritorilor de abdomen plat si fit ar trebui sa te gandesti de doua ori inainte de a consuma aceste alimente.

- Dieta cu semințe de dovleac: slabesti repede si iti relgementezi metabolismul Daca vrei sa slabesti rapid si sa iti intineresti corpul, introdu in alimentatia zilnica semintele de dovleac. Bogate in vitaminele K, B, C, E si A, acestea ajuta totodata si la reglarea metabolismului si a densitatii sangelui.…

- Lauren Antonucci si Lisa Moskovitz de la Nutrition Energy, un centru de imbunatatire a performantei sportive prin nutritie te ajuta sa faci deosebire intre alimentele sanatoase si cele care iti fac rau. Iata care sunt acestea: - Batoanele proteice: „Batoanele proteice sunt bomboane cu vitamine si proteina",…

- Nicolae Stanciu (24 de ani), cel mai scump jucator din istoria Spartei Praga, a avut un debut de vis in victoria cu Slovan Liberec, scor 2-0. Cehii sunt in delir. Stanciu, cumparat cu 4,5 milioane de euro de la Anderlecht (suma putand atinge 7,5 milioane cu toate bonusurile), a debutat exact cum sperau…

- Cancerul de san este o boala compexa care depinde de diferiti factori, printre care cei mai importanti sunt predispozitia genetica, stilul de viata si dieta. Ziua Mondiala de Prevenire a Cancerului de...

- HOROSCOP BERBEC Te lasi complet la dispozitia unui companion care te indruma in directia decisa de el. E un semn de imensa incredere din partea ta si, desi habar n-ai incotro duce aceasta cale, nu te opui absolut deloc ghidului tau. Vrei sa-i demonstrezi cat de mult crezi in sfaturile…

- Acum cateva saptamani, Selena a fost internata intr-o clinica de reabilitare pentru a se lupta cu depresia. In același timp, mama sa facea presiuni pentru a-l indeparta pe Justin Bieber de fiica sa, considerandu-l o influența negativa. Ei bine, eforturile ei au fost in zadar, caci Selena și Justin sunt…

- Deși exista o mare varietate de produse alimentare nu tot ceea ce mancam ne și face bine. Motiv pentru care am pregatit o lista cu cele mai greu de digerat alimente care in timp afecteaza calitatea vieții tale. Pentru o viața sanatoasa ai nevoie de o alimentație echilibrata și sanatoasa, astfel…

- Adelina Pestritu a luat pe toata lumea prin surprindere dupa ce a anuntat ca este insarcinata in trei luni. Recent, frumoasa bruneta a povestit ca este foarte fericita de faptul ca a renuntat la televiziune si ca s-a dedicat mediului on-line, unde are un real succes. A

- Ozana Barabancea si-a facut opreatie de micsorare a stomacului si a reusit sa slabeasca aproape 40 de kilograme. In prezent, are o silueta de invidiat. Invitata in cadrul unei emisiuni, vedeta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la aceasta interventie chirurgicala. A

- Un barbat, de 63 de ani, din comuna gorjeana Godinesti, a fost retinut ieri de politisti pentru comiterea infractiunii de furt in forma continuata. Suspectul a patruns intr-un magazin dintr-un magazin din Targu Carbunesti de unde a sustras 12 sticle ...

- Dieta trebuie personalizata pentru fiecare caz în parte, iar strictețea este litera de lege. Exista multe diete care sunt ineficiente și nesanatoase. Din fericire, exista o dieta de o saptamâna care funcționeaza cu adevarat și care te va ajuta sa dai jos…

- Uneori, apelarea la diete sanatoase poate insemna și sa ții cont de unele recomandari mai... curioase. Totuși, ele au o motivație reala. Nutritionistii ne recomanda sa consumam ouale cu tot cu...

- Arsurile la stomac sunt incomode și provoaca o stare de discomfort pe parcursul intregii zile. Aceasta afecțiune este una dintre cele mai comune probleme digestive, care, spre bucuria noastra, poate fi prevenita și combatuta cu o alimentație echilibrata, scrie realitatea.net.

- Și-a sunat soțul și l-a anunțat ca nu se simte bine, insa nimeni nu aștepta la ce avea sa urmeze. Cind și-a dat seama ca situația este grava, barbatul a venit acasa și și-a dus soția, insarcinata in primul trimestru, direct la urgența. Aici, insa, medicii l-au anunțat ca femeia este in moarte clinica,…

- Berbec Pe planul sanatații, incepi sa suferi de insomnii, lucru care iți afecteaza și viața sociala, dar și personala. Incepi sa devii din ce in ce mai irascibila și nu suporți sa ți se atraga atenția. Urmarile Lunii Albastre se vor resimți și in luna februarie. Taur De regula, ești o persoana…

- Candida este o ciuperca care contribuie la absorbtia nutrientilor si la digestie. Insa, atunci cand este gasita in organism in exces, candida provoaca infectii. Iata ce este indicat sa mancati pentru a preveni o infectie cu Candida: Legumele verzi Nutritionistii ne sfatuiesc sa renuntam la alimente…

- Pentru a fi sanatos trebuie sa consumi și alimente sanatoase. Pe linga stilul de viața activ și lipsa exceselor de orice fel, o dieta bazata pe alimente sanatoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la pastrarea tonusului bun și la menținerea sanatații fizice și psihice. Iata o lista…

- Orice persoana din Romania isi poate mari pensia pe care o va primi la batranete prin semnarea unui contract de asigurare sociala. Daca lucrezi la negru sau angajatorul tau plateste CAS doar pentru salariul minim pe economie te vei trezi la batranete cu o pensie foarte mica, ce nu iti poate asigura…

- Temperaturile scazute pot fi destul de neplacute pentru frigurosi sau pentru cei care trebuie sa petreaca mult timp afara. Pentru a-ti pune rapid sangele in miscare si a scapa de senzatia ca urmeaza sa te transformi intr-un om de zapada exista cateva remedii simple, care te vor incalzi rapid.

- Micile cratere din zona polului nord a Lunii ar putea contine apa, sustin specialistii din cadrul NASA. Craterele reprezinta zone de acces catre o retea de tuneluri uriasa formate de lava, in care astronautii s-ar putea adaposti. Daca satelitul...

- Conform BrightSide, una dintre cele mai nesanatoase combinații de mic dejun sunt la mare cautare, mai ales pentru persoanele matinale. Este vorba de senvișurile cu branza, calde și aromate, alaturi de o cafea tare care sa te trezeasca. "Pacaleala" in aceasta combinație este ca painea va preveni…

- Combinatiile de alimente sanatoase ar putea aduce organismului un aport energetic mult mai ridicat decât în cazul în care acestea ar fi consumate separat. Iata mixurile benefice pentru corpul tau!

- Câinele este cel mai bun prieten al omului, fiind animalul care îsi petrece cea mai mare parte din viata pe lânga acesta. Chiar daca îl consideri un membru al familiei, asta nu înseamna ca trebuie sa îi împartasesti stilul tau de viata, mai ales…

- Deși ai mancat tot iți este foame? Anumite alimente iți intensifica senzația de foame și in timp iți pot da mari batai de cap, scrie Click Sanatate. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea ambasadorului roman la Ministerul de Externe ungar Specialiștii in nutriție recomanda…

- Felul in care iti incepi dimineata da tonul pentru tot restul zilei. Unii oameni sunt persoane matinale prin natura lor, insa altii duc o adevarata lupta cu sine pentru a se ridica din pat, apasand butonul de amanare al alarmei ori de cate ori pot. C

- Producatorii din industria alimentara anunța ca romanii vor fi loviți de un nou val de majorari de prețuri la carne, oua și paine. Creșterea euro in raport cu leul și producția slaba de anul acesta sunt principalele cauze. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare. Veștile…

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- In zi de duminica ne-a parasit inca un an, anul 2017. Cu bune, cu rele, s-a dus. A lasat amintiri dar, cu siguranța, a lasat și rani. Timpul fuge. E mai grabit ca niciodata. Simți nevoia sa-l somezi sa stea. Macar o clipa sa se opreasca din nebuna-i goana in care ne cara fara sa […]

- Paris Hilton s-a logodit cu iubitul ei, actorul Chris Zylka și a anunțat acest lucru in a doua zi a noului an pe contul ei de Twitter. Moștenitoarea imperiului financiar Hilton a postat o fotografie surprinsa in momentul in care Zylka o cere in casatorie in timp ce se aflau pe partia de schi. Cei doi…

- Horoscopul zilei de Miercuri 3 Ianuarie 2018 HOROSCOP 3 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi…

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta Baza Logistica Navala cumpara ceai natural, compot de fructe compot de ananas, compot de prune, compot de caise, compot de piersici si compot de struguri , gem de fructe gem de caise, gem de capsuni si gem de piersici , ulei rafinat din floarea soarelui,…

- Vrei un medicament natural care sa te tina departe de virusii de sezon atunci nu ai nevoie decat de hrean, lamaie si miere pentru a-ti prepara singur acasa un amestec care iti va tine sanatatea conservata pe toata peruoada iernii. Hreanul si lamaia se folosesc de cand lumea impotriva racelilor si gripelor.…