Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a tine la distanta tantarii, mustele si alte insecte neplacute, nu este nevoie sa va aplicati pe piele diverse lotiuni lipicioase si nici sa va inarmati cu spray-uri pline de chimicale. Va puteti bucura de aerul proaspat si de priveliste din gradina fara sa fiti deranjati de insecte apeland la…

- Flori de gradina: Ce plante infloresc in luna mai. Luna Mai, Florar, o luna prin excelența, a florilor, cu multe de facut in amenajarile gradinilor cu flori și cu bucuria de a vedea ce plante au inflorit, cand infloresc bujorii, cand infloresc lalele și multe alte flori

- Serele regale de la Bruxelles și-au deschis porțile pentru toți iubitorii de plante, in cadrul unei tradiții care marcheaza venirea primaverii. Timp de trei saptamani, vizitatorii au ocazia sa se plimbe pe aceleași alei pe care se plimba in restul anului membrii familiei regale și sa admire combinația…

- In aceasta perioada, angajatii Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor Calarasi(ITCSMS)Calarasi impreuna cu reprezentantii Directiei pentru Agricultura si ai Oficiului Fitosanitar au constituit echipe mixte pentru efectuarea de controale la operatorii economici.

- Zeci de ploiesteni s-au alaturat, vineri 15 martie, la ora 15 protestului ”Ramania vrea autostrazi”. Participantii la eveniment au traversat pentru un sfert de ora pe trecerile de pietoni din fata Catedralei Sf.Ioan Botezatorul din Ploiesti. Traficul in zona a fost blocat partial pentru un sfert de…

- Zeci de companii private, asociatii, hoteluri, baruri, restaurante, cofetarii, antreprenori, dar si institutii publice din Romania intra, vineri, 15 martie, la ora 15:00, intr-o greva de 15 minute.

- Gica Hagi a fost "stors" de jurnaliști la finalul meciului de pe Arena Naționala, in timp ce antrenorul FCSB dadea ture in zona mixta așteptandu-și randul la microfon. Roș-albaștrii au pierdut cu Viitorul, scor 1-2. Dupa ce-a vorbit la flash-interviurile de la Telekom, Digi și Look, conform regulamentului…

- Un gorjean a sunat la ISU, cerand ajutor pentru ca sughite de 10 minute. Pompierii i-au recomandat sa bea apa, ISU Gorj postand apoi pe Facebook un apel prin care cere oamenilor sa sune la 112 doar daca au o situație de urgența.Reprezentantii ISU Gorj au facut public pe pagina de Facebook un apel ...