Cum sa-ti faci o miniferma de spirulina, acasa Un inlocuitor complet al carnii pentru vegetarieni, spirulina este un adevarat concentrat de vitamine, fier, antioxidanti, proteine, oligoelemente, beta-caroten, pigmenti, saruri minerale si acizi grasi esentiali.



Spirulina este considerata de nutritionisti un superaliment, datorita beneficiilor nutritive ale acesteia. Tocmai de aceea, oportunitatea de a-ti face propria cultura este una demna de luat in considerare.



Dupa un an in Romania, Spinoa lanseaza un proiect special pentru ca oricine sa-si poata crea o miniferma de spirulina artizanala pentru acasa. Este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

