Stiri pe aceeasi tema

- Folosești smartphone-ul zilnic, insa cu siguranța nu știi ca faci cateva greșeli care descarca mult mai repede bateria.Daca uiți Wi-Fi-ul pornit intr-o zona in care nu exista Wi-Fi, telefonul va cauta continuu o rețea, descarcand rapid bateria.

- Bertrand Cantat, cantaretul francez care a pus bazele formatiei Noir Desire a anuntat ca nu va mai canta la niciun festival de vara dupa ce mai multe organizatii care militeaza impotriva violentei impotriva femeilor au cerut anularea concertelor. Cantat a fost acuzat de uciderea fostei lui iubite, Marie…

- Londra a promis sa raspunda in mod "corespunzator" daca se dovedeste ca un stat este implicat in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in Regatul Unit, incident care a afectat si un politist, transmite AFP. "Guvernul va reactiona daca este necesar. O vom face corect, la momentul potrivit,…

- "I-am intrebat pe colegii mei si a fost parerea generala ca nu este nevoie de asta (de vot de incredere pentru presedintele PSD - n.r.) pentru ca, pe de o parte, au fost rezolutii de sustinere din toate organizatiile si colegii mei au spus ca toate organizatiile au spus ca nu este nevoie de asta…

- -20% pentru albirea dentara profesionala cu lampa Beyond Albirea se realizeaza cu Beyond II Whitening Accelerator – cel mai sigur și performant sistem de albire dentara. Albirea dentara este sigura, non-invaziva, fara durere, nu afecteaza smalțul și nu are efecte secundare neplacute.…

- "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un tramvai din linia 41, implicat intr-o tamponare cu un autoturism. Blocare la linia 41, in ambele sensuri", precizeaza reprezentantii RATB, pe contul de Twitter.

- Sunt frumoase, arata super bine și sunt invidiate de femei din intreaga lume. Celebritatea de care se bucura „ingerașii” Victoria’s Secret vine insa la pachet cu multe sacrificii. Se pune foarte mult accent pe aspectul lor fizic, de aceea supermodelele pastreaza un ritual riguros de infrumusețare de…

- Iața șapte reguli simple care o sa va ajute sa va orientați in sortimentul larg de vinuri. Regula 1: Prețul Cunoscatorii va sfatuie sa fugiți de sticlele cu vin ieftin. Se considera ca in categoria de vinuri scumpe este mai mare probabilitatea sa cumperi un produs de calitate. Apropo, vinurile franceze…

- Vești bune pentru cei care sufera de alergii la arahide. A fost creat primul medicament care trateaza aceasta afecțiune. Alergia la arahide este una din cele mai frecvente si periculoase alergii din lume. Iar in prezent in afara de profilaxie prin evitarea completa in dieta sau administrarea de antihistaminice…

- Priviri languroase, cu gene lungi și voluminoase. Este dezideratul tinerelor care opteaza pentru extensii de gene. 2D, 3D, fir cu fir sau russian volume. Fiecare alege dupa preferințe sau buzunar. Fenomenul a luat amploare in ultimii trei ani datorita promovarii excesive, dar și prețului accesibil.…

- Vremea rece de afara nu trebuie sa te impiedice sa iți ingrijești corespunzator picioarele. Indiferent de sezon, picioarele sunt cele mai expuse și de aceea trebuie sa arate impecabil. Adica perfect epilate. Blake Lively iși cunoaște atuurile și profita de ele din plin. Actrița in varsta de 31 de ani…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Skoda va prezenta in cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumita dupa fondatorii companiei - Laurin si Klement. Designul al acestui model se datoreaza, printre altele, grilei cromate a radiatorului, jantelor…

- Fie ca este vorba doar de ten sau corp, exfolierea este importanta pentru ingrijirea pielii. Pentru a-ți prepara un scrub natural ai nevoie de ingrediente precum: cafea, zahar, sare sau malai. Da, ai citit bine. Cu aceste ingrediente pe care le gasești in bucataria ta, iți vei prepara un scrub natural…

- Ziua de nastere este un prilej numai bun pentru a pleca, alaturi de prieteni, intr-o binemeritata vacanta. In tara sau peste hotare, este cel mai frumos moment atunci cand toti cei dragi tie iti canta “La multi ani!” Daca vrei sa pleci din oras in acest an si sa iei, impreuna cu gasca ta, un... Read…

- Daca nu ai in plan sa obtii o culoare indrazneata, precum blondul platinat, cu siguranta nu exista niciun motiv pentru care nu ai putea face pe hair-stilistul in intimitatea caminului tau. Iata ce trebuie sa faci pentru a evita greșelile pe care multe femei le fac atunci cand aleg sa iși vopseasca parul…

- Politistii au stabilit ca rute ocolitoare:- Splaiul Independentei - str. Stirbei Voda;- Cal. Victoriei - str. C.A. Rosetti - bd. Nicolae Balcescu - bd Magheru - Piata Romana - bd. Dacia - Cal. Grivitei - str. Banului - str. General Budisteanu;- Cal. Victoriei - str. Banului - str.…

- "Sub conducerea mea nu vor fi taxe si impozite noi si nici nu vor creste actualele taxe", a declarat Orlando Teodorovici la scurt timp dupa preluarea mandatului de ministru de Finante. Intr-o declaratie facuta vineri, 16 februarie, ministrul de Finante anunta ca a pus gand rau PFA-urilor. Teodorovici…

- Difera rutina de ingrijire a tenului și a pielii corpului a barbaților de cea a femeilor? Fals. Exista diferențe fizice evidente și glande sudoripare și sebacee mai mari. Toate acestea sunt datorate diferențelor hormonale din sexe; totuși niciuna dintre aceste diferențe nu are efect asupra necesitaților…

- Reacție dura a Asociației Parinților Copiilor cu Autism la noua gafa a premierului Dancila. Șefa executivului a folosit termenul de „autist”pentru a-i taxa pe cei care iși „parasc” țara in Parlamentul European. Asociația considera ca folosirea acestui termen in sens negativ, intr-o disputa politica, „este…

- analiza realizata de AirHelp arata ca anul trecut zeci de mii de pasageri din țara naostra ar fi trebuit sa primeasca despagubiri din cauza intarzierilor sau anularii curselor lor. Zborurile catre Turcia, Austria și Germania au cele mai mari probleme

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Columbianul Frank Nicolas este castigatorul traditionalei curse pe scari din Empire State Building, urcand 1.576 de trepte in 10 minute si 50 de secunde, relateaza EFE. Cea de-a 41-a editie a Empire State Building Run-Up, desfasurata miercuri seara in cel mai celebru zgarie nori din New York, a avut-o…

- Compania Nationala Posta Romana a achizitionat o linie tehnologica de insert in plicuri. Acest utilaj ajuta Posta Romana sa dezvolte oferte complete si integrate pentru trimiteri masive de documente. Produsele postale, destinate in special persoanelor juridice si autoritatilor publice, vor fi imbunatatite…

- Dinamizarea relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îsi doreste o dinamizare a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie…

- Filmul „Maria, Mirabela”, regizat de Ion Popescu Gopo, a incantat generatii dupa generatii gratie celor doua actrite: Medeea Marinescu, interpreta Mirabelei, fetita cea rea, si Gilda Manolescu, fetita cea buna.Daca Medeea Marinescu, interpreta Mirabelei din film, a ramas in lumina reflectoarelor si…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si în consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor întâlni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita în contextul interceptarii…

- Deschiderea unui nou hypermarket in Bariera Ploiești vine și cu ceva modificari atat in infrastructura rutiera, cat și in transport. Incepand de luni, 29 ianuarie 2018, linia nr. 1 operata de Trans Bus iși modifica traseul, astfel incat sa poata prelua calatori din oraș și sa ii transporte pana la noul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unnor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari desfașurate la frontiera de nord, peste 16.300 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona.…

- Consiliul Local Vacarești s-a reunit in ședința ordinara , lucrarile au fost deschise de primarul comunei, Romica Stoica. A fost o ședința destul de aprinsa și asta pentru ca mai mulți cetațeni din satul Brateștii de Jos și Bungetul au venit la ședința, nemulțumiți fiind de faptul ca drumurile …

- Spalarea excesiva Exista persoane care se spala pe fața de mai multe ori pe zi, dar acest obicei duce la deshidratarea și uscarea tegumentului, și la accelerarea procesului de imbatranire. In plus, spalatul excesiv poate avea și alte efecte secundare; este posibil ca pielea sa produca mai mult sebum,…

- Eviti sa faci miscare pentru ca dupa rutina de fitness resimti o febra musculara care te impiedica sa iti desfasori nestingherita activitatile zilnice? Poti scapa foarte usor de acest inconvenient folosind un ingredient la indemana oricarei gospodine.

- Viitorul premier PSD Viorica Dancila va intrerupe tradiția predecesorilor sai social-democrați de la Palatul Victoria, Victor Ponta, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care cereau avize de la serviciile secrete inaintea numirii unor membri ai Guvernului, așa cum EVZ a dezvaluit in exclusivitate.

- "Daca vreți sa credeți ca aștia care protestam avem de vandut vreun șampon, treaba voastra. Nu am stat o secunda sa ma gandesc cați vor fi de acord cu reacția fața de Iohannis. Am scris cum m-a dus pe mine capul și așa cum cred eu ca e corect și greșit. In timp ce Iohannis vorbea, eu scriam. Nu poți…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia, Comitetul Executiv National (CExN) al…

- Accident inedit in Capitala, pe bulevardul Turda: un șofer a intrat cu mașina sa marca Audi in gardul pentru linia de tramvai 41, dupa ce a vazut un caine pe marginea drumului. Barbatul și-a avariat grav mașina, din cauza unui patruped, potrivit martorilor. Acesta a pierdut controlul vehiculului, dupa…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, a declarat, la Realitatea TV, faptul ca premierul Mihai Tudose are tot dreptul sa-i ceara demisia lui Carmen Dan din functia de ministru, indiferent daca le place sau nu unor colegi din partid.

- Specialiștii de la Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va invața cum se planteaza corect bradul ecologic pe care l-ați cumparat de Craciun. Daca ați cumparat de Sarbatori un pom de Craciun ecologic, care poate fi replantat, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va ofera cateva sfaturi pentru replantarea…

- Acum, cand toata toata euforia din preajma sarbatorilor de iarna a trecut, se poate intampla ca toata aceasta perioada sa te bage putin in corzi. Stari usoare de anxietate, lipsa concentrarii la birou, oboseala organismului, toate aceste simptome specifice reintoarcerii la rutina obisnuita iti pot pune…

- "Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a dumnealui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista!", a precizat diplomatul. Pe 30 decembrie, IGPR a anuntat ca Radu Mazare,…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National de maine, daca ar fi reprezentativ si ar asculta…

- Datorita solicitarilor timișorenilor care locuiesc in zona Freidorf, Societatea de Transport Public Timișoara anunța faptul ca incepand cu data de 08.01.2018 linia 3 de autobuz iși va modifica traseul. De la Gara de Nord autobuzul va circula pe același traseu pana la Pasaj CFR de unde va fi deviat pe…

- „Atrag atentia Politiei Locale ca trebuie sa fie mai vigilenta si sa dea amenzi daca taximetristii negociaza cursele sau daca intra in discutii nepotrivite cu cetatenii. De asemenea, trebuie amendati taximetristii daca sunt mirosuri neplacute in masini sau muzica de proasta calitate. Ii rog pe cateteni…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro avand acum finantarea asigurata. Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare, a declarat…

- S.C. Publitrans 2000 S.A anunta ca incepand cu data de 1 ianuarie 2018, linia de transport 1B va fi anulata. In urma studiului efectuat in ceea ce priveste linia de transport 1B, a rezultat ca aceasta nu satisface caracterul sau de utilitate si interes public, avand un grad redus de incarcare si prin…

- O echipa de cercetatori a demonstrat ca șampania iși schimba in rau gustul daca o bem din pahare de plastic. Materialul din care este facut paharul din care bem sampania este extrem de important.

- Solstitiu de iarna 2017. Cea mai rea zi a anului 2017 va fi tocmai solstitiul de iarna, conform specialistilor. 21 decembrie, cea mai scurta zi din an, va fi si cea mai rea zi din an, daca luam in calcul predictiile astrologice pentru 2017.

- Mașina primarului din Timișoara, Nicolae Robu, a fost filmata cand depașea coloana de mașini, pe linia de tramvai. Robu se apara și spune ca are dreptul sa circule in regim de urgența, pe șantierele din Timișoara. Mașina primarului a fost filmata de un timișorean, marți dimineața, la intersecția Aleii…

- Alpine A110 a intrat in producție. Modelul sportiv este asamblat in cadrul uzinei din Dieppe, iar pentru pregatirea producției, francezii au investit 35 de milioane de euro. Numarul angajaților a crescut și el cu 60%.