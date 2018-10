Aceasta metoda duce la normalizarea rapida a greutatii si la arderea grasimilor. In plus are efecte pozitive asupra normalizarii metabolismului lipidic. Faina de seminte de in absoarbe si elimina toxinele din organism si reduce nivelul colesterolului din sange.

Indicatii

- inflamatia tractului respirator superior si a tractului gastrointestinal

- ulcerul gastric, stomacal, duodenal si al colonului

- bolile tractului urinar, infectii, cistita, pielonefrita

- obezitate, tulburari ale metabolismului lipidic

Reteta

Consumati aceasta mixtura in loc de micul…