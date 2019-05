Stiri pe aceeasi tema

- Amenajarea gradinii cu flori, la inceput de vara, poate fi ieftina și rapida, daca te folosești de obiecte pe care deja le ai, precum niște cauciucuri vechi sau alte lucruri carora nu le acorzi atenție. Iata cateva idei pentru amenajarea gradinii cu flori

- Vara este anotimpul perfect pentru vacante, petreceri si timp de calitate petrecut alaturi de cei dragi. Daca iti place sa fii gazda si sa organizezi petreceri alaturi de prieteni si familie, atunci cu siguranta iti vor prinde bine cateva idei inedite pentru petreceri de vara. Exista numeroase moduri…

- Consilierii din Campia Turzii au aprobat acordul de colaborare dintre Municipiul Campia Turzii, Școala Gimnaziala ”Mihai Viteazul” Campia Turzii și Asociația StudCoop in vederea implementarii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un batran de 85 de ani a provocat un incendiu puternic care a mistuit acoperișurile a doua case și Post-ul RAZVAD: Un batran a dat foc la doua case, incercand sa curețe gradina de uscaturi (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cine locuieste la casa are și un mic teren pentru gradina de flori, așa ca trebuie sa ingrijeasca gradina. Daca nu preferati gazonul verde in toata gradina aveti nevoie de minime cunostinte pentru a va pregati gradina de primavara. Odata...

- Un barbat beat, care a dat foc la iarba uscata din gradina, a cazut peste foc si s-a ales cu arsuri la picioare.Incidentul a avut loc marti, la ora 17.20, in satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești. Polițiștii de la Preutesti au fost sesizați prin 112 despre faptul ca un barbat a dat foc in gradina ...

- Amenajarea unui apartament este intotdeauna o provocare, insa atunci cand vine vorba de garsoniere, lucrurile devin și mai complicate. Spre deosebire de spațiile generoase, in care ai mai multa libertate in ceea ce privește decorul, intr-o garsoniera trebuie sa imbini perfect esteticul cu partea practica.

- Florile crescute in rasadnite se planteaza in gradina sau in vase pentru balcon dupa o anumita tehnica pentru a nu le rupe radacinile si intr-un anumit tip de pamant. Pentru plantare se aleg vase biodegradabile care se p...