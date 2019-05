Cum să-ți alegi tractorul potrivit pentru sezonul agricol 2019, în funcție de nevoi Ești fermier și cauți sa-ți ușurezi munca și sa crești gradul de productivitate pentru afacerea ta in agricultura? Ai nevoie de utilajele potrivite, iar alegerea lor poate parea, la prima vedere, una dificila. Nu și daca ții cont de cateva sfaturi utile. Milioane de tractoare și utilaje agricole se vand anul in toata lumea, astfel ca pe piața exista o gama variata, cu specificații și prețuri diferite. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

