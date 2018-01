Stiri pe aceeasi tema

- Zodiacul turcesc nu este cunoscut de foarte multa lume. Se spune ca fiecare popor, fiecare cultura are ascuns un oracol, o metoda de a citi caracteristicile, trasaturile cele mai interesante ale oamenilor. Se pare ca zodiacul turcesc nu minte niciodata, spun specialistii in astrologie!

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- Astrologul Camelia Patrașcanu a vorbit la Antena 3 despre trendul astral al saptamanii 8 - 14 ianuarie. Cele mai dificile zile ale saptamanii viitoare vor fi luni și marți, cand majoritatea zodiilor trebuie sa fie atente. In schimb, spre final, lucrurile se limpezesc.

- Credeai ca astrele nu au nimic de spus despre ce-ți place sa faci in vacanța și ce nu? Daca vrei sa mergi la sigur cu urmatoarea calatorie, pleaca urechea la cele de mai jos și prea puține-s șansele sa nu iasa ca la carte.

- BERBEC 2018 va fi anul in care gasesti, in sfarsit, pe cineva care nu vrea doar sa flirteze cu tine, scrie eva.ro. 2017 a fost un an al aventurilor, dar nu sta in natura ta sa faci lucrurile cu jumatate de masura. Va dura cateva luni in care trebuie sa ai rabdare, dar vei ajunge sa…

- Acestea sunt persoanele de care sa te feresti in 2018, in functie de zodia ta. Stai departe de ele! Berbec Cel care incearca sa te reduca la tacere: Ai multa energie si lumina, nu ai nevoie de oameni care sa iti stirbeasca din maretie. Scapa de aceste persoana in 2018! Esti frumos si…

- În astrologia chinezeasca, anul 2018 este Anul Câinelui de Pamânt, iar culorile succesului sunt galben, maro, nuanțele de nisipiu, oliv, auriu și multe altele. Afla culoarea ta norocoasa pentru acest an în funcție de zodie!

- Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viata de familie, dragoste pentru tara si o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea si vointa sa rigida, precum si sentimentele…

- Fiecare zodie guverneaza o anumita parte a corpului, acesta fiind și motivul pentru care unele persoane au o predispozitie mai mare in a dezvolta anumite boli, iar altele nu. Pentru ca este sezonul rece, iar vitaminele și mineralele sunt esențiale in menținerea sanatații, iți propunem sa afli care sunt…

- BerbecTrebuie sa preiei conducerea. Poate fi vorba despre o functie sau pur si simplu trebuie sa ai initiativa in familie sau in grupul de prieteni. Misiunea ta este sa devii un lider si poti sa faci acest lucru foarte simplu, intrucat esti o luptatoare si nu renunti deloc usor.TaurScopul…

- Horoscop Pe un teren mare, o mulțime de fete, suple și frumoase, toate tunse scurt și sumar imbracate, dansau. Dansau? Dansau, sigur ca da, dar spuneau in gura mare ceva similar cu: ”Doamne Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluiește-ne pe noi!” Și dansau! Shuffle dance, intr-o perfecta…

- Berbec. Produsele electrocasnice va sunt la indemana. Taur: Cuverturile si covoarele romanesti cu motive moldovenesti, fetele de masa cu motive traditionale. Gemeni: Pernutele si canutele zamislite cu drag de mesterii romani, vasele din lut si ceramica de Horezu sunt pentru voi leac…

- Horoscop 2018. Iata in ce luna iti merge bine, in functie de zodie. Berbec Jupiter aduce norocul pentru Berbeci. Primele 8 luni din an le petrece in zodia Berbec si creeaza un mediu propice pentru conexiuni adanci si loialitate. In august, Jupiter se muta in casa dragostei, favorizand…

- Berbec Iti place sa fii dominatoare, iar acest lucru nu este benefic pentru o prietenie, dar nici pentru o relatie. Unii te considera mult prea rebela si dificila, motiv pentru care prefera sa nu se implice. Taur Unii nu te plac pentru ca te considera mult prea serioasa. Nu iti…

- Vrei sa stii de ce ramâi mereu singura si nu ai prieteni si nici iubit? Ei bine, daca esti o fire impulsiva si spui multe la nervi, s-ar putea ca nimeni din jurul tau sa nu îti mai fie alaturi la bine si la greu.

- BERBEC Unul dintre principalele tale puncte slabe este nerabdarea. Ai acea energie pe care nu o poti controla. Vei face orice pentru a evita asteptarea sau amanarea oricarei satisfactii. Esti hotarata sa ajungi acolo unde ti-ai propus si nimic nu te poate impiedica. Asta te face sa…

- Alegerea numelui are un rol foarte important în viața copilului tau și îi poate influența acestuia norocul și fericirea. Afla care sunt cele mai potrivite inițiale pentru numele copilului tau, în funcție de zodie.

- Fifty Shades of Grey este frumoasa si originala poveste de dragoste BDSM dintre o fata obisnuita, timida si lipsita de experienta si barbatul perfect, misterios si plin de secrete. Anastasia Steele și Christian Grey, cuplul din „Fifty Shades of Grey“ care a creat controverse in intreaga lume.

- Toata lumea are o slabiciune secreta, dar nu mulți vorbesc despre asta. Și cine ar vrea sa și le dezvaluie de buna voie?! Probabil nimeni, de aceea ele devin secrete. Fiecare semn zodiacal are o slabiciune de care dorește cu disperare sa scape.

- BERRBEC Faci totul in viteza. Iti iei avant prea mare atunci cand iti propui sa faci ceva si te poti arde uneori. Esti de obicei dependenta de cafea, si nu de oricare, ci de una tare. Atunci cand incepi sa exagerezi si sa consumi mai mult decat trebuie, cei din jur ar trebui sa iti…

- Considerata una dintre cele mai frumoase luni ale anului datorita sarbatorii Craciunului, decembrie vine cu o incarcatura spirituala deosebita, majoritatea nativilor fiind determinati sa isi aminteasca de cei dragi lor si sa dea dovada de bunatate cu cei din jur. Afla ce prezic astrele pentru fiecare…

- Personalitatea puterica, increderea in sine si energia sunt calitatile care caracterizeaza cele mai puternice patru semne din zodiac. Acesti nativi sunt capabili sa obtina sau sa creeze tot ceea ce isi doresc.

- Superstitiile te pot urmari toata viata, daca nu reusesti sa scapi de ele. Fiecare zodie este predispusa la anumite tipuri de superstitii, in functie de caracteristicile de baza, potrivit eva.ro.

- Iata care sunt cele mai loiale semne zodiacale. Te poti baza oricand pe ele. Scorpion Scorpionii pot fi foarte gelosi, dar au si de ce. Sunt cel mai loial semn zodiacal. Ori te urasc, ori te iubesc pana la moarte. Iti vor fi alaturi pentru totdeauna si au pretentia sa primeasca acelasi…

- HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai norocul sa treci prin spatii aglomerate care, de obicei, te-ar fi deranjat, dar nu si azi, pentru ca acolo ai ocazia de a intalni exact acele persoane de care ai nevoie. Ele iti ofera sfaturile potrivite, solutiile salvatoare, informatiile…

- Potrivit astrologiei, anumite semne zodiacale se potrivesc perfect si sunt facuti una pentru celalalta. Exista zodii care formeaza un cuplu perfect in orice aspect si au parte de armonie si de intelegere reciproca. Berbec si Leu Acestea sunt doua semne de foc, care sunt…

- Anul 2018 vine cu schimbari importante pentru multe dintre zodii. Norocul pare sa surada anumitor zodii, așa ca nu ar strica sa joci un bilet la loto! Totuși, care sun numerele care iți poarta noroc, in funcție de zodie?

- Dragostea are propriile cai nebanuite. Este greu de anticipat cand ne vom cunoaște perechea, dar și daca vom gasi acea persoana speciala in aceasta viața, alaturi de care sa ne petrecem restul zilelor.

- Iata cum sa-i cuceresti inima in functie de zodie. Berbec Ca sa ii "furi" inima unui Berbec, trebuie sa fi as in materie de flirt. Daca si el te place va face fix acelasi lucru, deci vei sti imediat daca ai vreo sansa sau nu. Nu trebuie sa fii timid, dimpotriva, indraznet si increzator…

- Compatibilitatea este o noțiune care ar putea fi dezbatuta la nesfarșit, fara sa se ajunga la o concluzie clara. Sigur ai avut momente de curiozitate in care te-ai intrebat cu ce zodie te-ai potrivi cel mai bine, dar nu ai gasit un raspuns clar.

- Iata care este tipul de femeie de care te indragostesti, in functie de zodie. Aici afli care este tipul de barbat de care femeile au tendinta sa se indragosteasca. Berbec Iti place femeia puternica, independenta, care se lasa greu de cucerit, astfel incat sa-ti puna la incercare toate atuurile…

- BERBEC Fa un pas inapoi si doar respira adanc! Ai lucrat prea mult in ultima perioada, ceea ce e un lucru bun de cele mai multe ori, dar acum trebuie sa iei o pauza si sa te indepartezi de tot, scrie eva.ro. Fii increzatoare in tot ceea ce ai creat si obtinut. Nimic nu se va strica…

- BERBEC Poti reaprinde flacara pasiunii planificand ceva aventuros pentru partenerul tau Berbec. Alege ceva neasteptat pentru a duce chimia la un alt nivel. Ce-ai zice de o calatorie cu balonul, o degustare de vinuri, o partida de poker sau de o plimbare cu rolele? TAUR Da-i…

- Berbec Iubirea e cel mai frumos lucru de care ai parte azi, pentru ca te simti, pur si simplu, rasfatat in gesturi de afectiune si de simpatie din partea celor din jur, nu doar partenerul de suflet te alinta si te invaluie in cuvinte calde, ci chiar reusesti sa intri in gratiile tuturor, ...

- Numerologia este știința numerelor și iți infațișeaza valoarea simbolica a cifrelor care reprezinta o pulsiune a vieții. Este mai mult decat interesant ce adevaruri poate aceasta sa scoata la lumina!

- Berbec Iubirea e cel mai frumos lucru de care ai parte azi, pentru ca te simti, pur si simplu, rasfatat in gesturi de afectiune si de simpatie din partea celor din jur, nu doar partenerul de suflet te alinta si te invaluie in cuvinte calde, ci chiar reusesti sa intri in gratiile tuturor, datorita…

- Luna noiembrie le pregatește tuturor nativilor o mulțime de schimbari, mai ales pe plan personal. Datorita oportunitaților care vor aparea intr-un timp foarte scurt, aceștia vor avea ocazia sa iasa din zona de confort și, daca vor reuși sa faca acest lucru, vor avea numai de

- Ce spune ca fiecare persoana poarta cu ea un blestem al sortii, care mai devreme sau mai tarziu se rasfrange asupra vietii.BerbecNu se poate sa existe o persoana mai hotarata ca nativul Berbec. Atunci cand isi pune ceva in gand, actioneaza si indeplineste.

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Tu esti capul tuturor deciziilor importante in mediul in care te afli, pentru ca toata lumea asteapta parerea ta. Ti se recunoaste astfel valoarea, superioritatea, experienta in diverse domenii. Simti greutatea deciziei tale, iti dai seama…

- Iata ce alimente ar trebuie sa mananci mai des si la ce alimente sa renunti definitiv, conform semnului tau zodiacal. Semne de foc – Nu-ti da foc Berbec Mananca: orez brun, banana, fructe, masline, rosii, ceapa, salata, conopida, castravete, spanac, ridichi, broccoli, fasole, linte,…

- Daca norocul nu le-a suras pana acum, asteptarea a luat sfarsit pentru 3 dintre nativii zodiacului. Astrele isi spun cuvantul si a sosit momentul ca acestia sa simta din nou fiorii dragostei. Iata care sunt cele 3 zodii care vor fi iubite toamna asta, scrie realitatea.net.

- Berbec Universul va face sa aflați adevaruri dureroase, dar exista o cale de ieșire pentru toate acestea. Veți incepe sa vedeți acest lucru de duminica, pe masura ce Marte se va deplasa in balanța, iar luna se va transforma in Sagetator.

- Exista cateva semne de avertizare pe care corpul ti le da la debutul boli, pe langa nivelul crescut de zahar din sange, setea excesiva, vederea in ceata si vindecarea lenta a ranilor. Vedere mai buna - Nivelul tau de zahar din sange ar putea fi ridicat daca simti nevoia sa-ti dai jos ochelarii…